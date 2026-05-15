Elinkeinoministeri Sakari Puisto vieraillee Korean tasavallassa 17.–19.5. ja Japanissa 19.–22.5.2026. Vierailun teemoja ovat taloudellinen turvallisuus sekä kriittiset ja nousevat teknologiat. Japaniin ministerin mukana matkustaa yritysdelegaatio, jossa on vahva edustus kvanttialan ja muiden keskeisten korkean teknologian alojen yrityksistä.

Puisto aloittaa matkansa Soulissa. Koreassa hän tapaa maan tiede-, teknologia- ja startup-hallinnon edustajia sekä ilmailu-, avaruus- ja puolustusteollisuudessa toimivan Hanwha Aerospacen johtoa. Tapaamiset edistävät suomalaisten yritysten markkinamahdollisuuksia sekä yhteistyötä tutkimuksessa, teollisuudessa ja investoinneissa.

”Korea ja Japani ovat Suomelle tärkeitä kumppaneita Aasiassa, ja maidemme välistä kauppaa pitää kasvattaa entisestään. Suomen huippuosaaminen esimerkiksi kvanttiteknologiassa, avaruudessa, puolijohteissa ja turvallisissa digitaalisissa ratkaisuissa kiinnostaa maailmalla ja erityisesti Koreassa ja Japanissa – maiden, joiden kanssa Suomella on paljon synergiaa ja yhä enemmän yhteistyömahdollisuuksia.”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Kvanttiteknologia vahvasti esillä Japanin Team Finland -vierailussa

Tokiossa ministeri Puisto tapaa maan hallinnon, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia. Keskusteluissa painottuvat kaksikäyttöteknologiat, huoltovarmuus, kriittisten teknologioiden toimitusketjut, kriittiset mineraalit ja taloudellinen turvallisuus.

Elinkeinoministeri tapaa myös japanilaisyritysten johtoa. Ohjelmassa on tapaamisia mm. Toyon, Fujitsun ja Toshiban kanssa. Lisäksi Puisto osallistuu Finland–Japan Business Seminar on Critical Technologies -tilaisuuteen ja pitää julkisen luennon Tokion yliopistossa.

Suomi ja Japani ovat tiivistäneet kriittisten teknologioiden yhteistyötä viime vuosina. Maat päivittivät strategisen kumppanuutensa kesäkuussa 2025. Helmikuussa 2026 Suomi ja Japani vahvistivat talousyhteistyötä yhteisellä lausumalla.

Japanin-osuuden yritys- ja tutkimusdelegaatioon kuuluvat Aalto University Quantum Circuits and Devices Group, Algorithmiq, CoreHW, Detection Technology, CSC - IT Center for Science, Insta, InstituteQ, IQM, Kuva Space, QMill, QuantrolOx, SARA Center, SemiQon, Tampere University, University of Helsinki, Vexlum, XD Solutions ja Xiphera.

