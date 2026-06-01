Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmasta myönnetään erityisavustusta kunnille, hyvinvointialueille ja Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaiselle vuonna 2026 kuntiin saapuneiden kiintiöpakolaisten vastaanoton tukemiseksi.

Kiintiöpakolaisten vastaanoton erityisavustus on haettavissa haeavustuksia.fi-palvelussa ajalla 1.6.2026–26.2.2027.

Erityisavustus myönnetään vuonna 2026 kuntaan saapuneista, ulkomaalaislain (301/2004) 90 §:n mukaan osana pakolaiskiintiötä vastaanotetuista henkilöistä. Erityisavustusta voidaan myöntää 1 000 euroa vuoden 2026 aikana vastaanotetusta kiintiöpakolaisista kunnille, hyvinvointialueille ja Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaiselle. Avustusta voi hakea, kun henkilöt ovat saapuneet kuntaan.

Kunnille, jotka ovat sitoutuneet ennakkoon vastaanottamaan vuonna 2026 vähintään viisi kiintiöpakolaista, joiden UNHCR on määritellyt tarvitsevan kiireellistä uudelleensijoittamista (nk. hätätapauksina valittavat henkilöt), voidaan myöntää korotettua erityisavustusta kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanoton tueksi 2 500 euroa per henkilö. Sitoutuminen edellyttää, että kunta on sopinut vähintään viiden nk. hätätapauksena saapuvan kiintiöpakolaisen vastaanottoon varautumisesta elinvoimakeskuksen kanssa ennen kuntaan vastaanotettavien henkilöiden varsinaista valintaa. Tämän lisäksi edellytyksenä on, että elinvoimakeskus on välittänyt tiedon kunnan varautumisesta kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle.

Hakija voi hakea avustusta 26.2.2027 asti. Tarvittaessa avustusta voi hakea useammalla hakemuksella kiintiöpakolaisryhmien saapumisen perusteella. Vaihtoehtoisesti hakija voi toimittaa hakuajan puitteissa yhden hakemuksen, joka sisältää vuoden 2026 kuntaan tai alueen kuntaan saapuneiden kiintiöpakolaisten kokonaismäärän.

Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman avustukset myönnetään kunnille, hyvinvointialueille ja Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaiselle valtionavustuksena Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahasta.

erityisasiantuntija Maria Tiainen, TEM, p. 0295 047 582