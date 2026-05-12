EU:n energiaministerit keskustelevat energiaunionista Kyproksella
EU:n enegianministereiden epävirallinen ministerikokous järjestetään Kyproksella 12.–13.5.2026. Esillä on energiaunioni ja energiaturvallisuus. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Mika Nykänen.
Keskusteluissa käsitellään komission AccelerateEU-energiaunionia koskevaa tiedonantoa. Sen tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta tuoduista fossiilisista polttoaineista ja nopeuttaa siirtymää kohtuuhintaiseen, puhtaaseen ja kotimaassa tuotettuun energiaan.
Esillä on myös energian varastointi ja sen merkitys EU:n sähköjärjestelmän vähähiilistämisessä. Varastointiratkaisuilla voidaan tukea puhtaan sähköntuotannon kasvua ja parantaa energiajärjestelmän joustavuutta.
Suomi korostaa teknologianeutraalia energiapolitiikkaa. ”Lähtökohtanamme on, että puhdas siirtymä toteutetaan markkinaehtoisesti, kustannustehokkaasti ja EU:n kilpailukykyä vahvistaen. Puhtaan energian investointeja tulee edelleen edistää, ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen vahvistaa samalla EU:n strategista autonomiaa”, toteaa valtiosihteeri Mika Nykänen.
”Suomi pitää tärkeänä, että ydinenergiaa käsitellään tasaveroisesti muiden puhtaiden energiantuotantomuotojen kanssa”, jatkaa Nykänen.
Teknologianeutraali energiapolitiikka tukee ilmastotavoitteiden kustannustehokasta saavuttamista, huoltovarmuutta ja fossiili- ja mineraaliriippuvuuksien hallintaa. Se myös mahdollistaa teollisuuden tarvitseman puhtaan sähköntuotannon kasvun.
Energiaturvallisuutta koskevissa keskusteluissa käsitellään EU:n energiaturvallisuuden tulevaisuutta ja maakaasun roolia vuoden 2030 jälkeen. Lisäksi esillä on nesteytetyn maakaasun markkinoiden kehitys.
