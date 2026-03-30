EU:n energiaministerit kokoontuvat tiistaina 31.3.2026 iltapäivällä epäviralliseen videokokoukseen käsittelemään Euroopan unionin yhteistä lähestymistapaa koskien Persianlahden kriisin vaikutuksia energiamarkkinoihin. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Kokouksessa tarkastellaan energian toimitusvarmuutta, hintakehitystä sekä unionin valmiutta reagoida mahdollisiin markkinahäiriöihin. Tavoitteena on muodostaa yhteinen tilannekuva ja tukea EU:n koordinoitua reagointia tilanteessa, jossa energiamarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt.

”On tärkeää pohtia yhteistä lähestymistapaa siihen, miten vastata Persianlahden kriisistä johtuvaan öljytuotteiden ja kaasun hintojen jyrkkään nousuun. Samalla täytyy muistaa, että kriisi iskee eri tavoin eri jäsenvaltioihin. Suomessakin polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi, ja se vaikuttaa ihmisten ja yritysten arkeen ja kustannuksiin merkittävästi. Samaan aikaan meillä ei kuitenkaan ole pulaa polttoaineista eikä niiden kallistuminen ole nostanut sähkön hintaa”, ministeri Sari Multala toteaa.

”Suomi on onnistunut energiantuotannossa lähes jo irrottautumaan fossiilisista polttoaineista ja siksi niiden kallistuminen ei vaikuta meillä sähkön hintaan tai saatavuuteen. Liikenteen osalta on vielä paljon tehtävää, ja fossiilisten polttoaineiden hinnannousu vaikuttaa erityisesti työmatka- ja ammattiliikenteeseen. Teemme aktiivisesti työtä löytääksemme kustannustehokkaimmat ja osuvimmat keinot vastata tähän kriisiin”, Multala jatkaa.

Kokouksen koolle kutsuneen EU:n neuvoston puheenjohtajamaan (Kypros) mukaan tavoitteena on varmistaa, ettei energian hinnan nousu haittaa kohtuuttomasti eurooppalaista kilpailukykyä eikä kansalaisten hyvinvointia. Sen mukaan nykykriisin alkamisen jälkeen Eurooppa on joutunut käyttämään normaalitilanteeseen verrattuna jo noin 13 miljardia euroa ylimääräisiä varoja fossiilisten polttoaineiden tuontiin.

Keskusteluissa nousee esille muun muassa mahdolliset väliaikaiset ja kohdennetut tukitoimet kotitalouksille ja yrityksille, energiansäästötoimet, toimitusvarmuuden vahvistaminen sekä muut keinot, joilla voidaan lieventää hintapaineita ja turvata energiamarkkinoiden vakautta.

Komissio on aiemmin korostanut, että käytettävien toimien tulisi pysyä lyhytaikaisina ja kohtuuhintaisina, jotta vältetään julkisen talouden pitkäaikainen rasittuminen. Kohdennettua tukea suositellaan niille kotitalouksille ja yrityksille, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin, sen sijaan että käytettäisiin laaja-alaisia tukia, jotka voivat vääristää markkinoita ja kuormittaa julkista taloutta.

Komissio muistuttaa, että Euroopan energiasiirtymä on strateginen tavoite, eikä mikään lyhytaikainen kriisi saa horjuttaa eurooppalaisten ilmastotavoitteiden toteuttamista.

