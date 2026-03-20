EU-johtajat keskustelivat Iranin sodasta ja energian hinnasta torstaina 19.3.2026 Brysselissä. EU varautuu sodan aiheuttamiin energian hintavaikutuksiin, mutta Suomen energiajärjestelmä on vakaa vähäisen fossiilirippuvuuden ansiosta.

Kokouksessa EU-johtajat jakoivat huolen Lähi-idän tilanteen eskalaatiosta ja sen vaikutuksista energian tuontiin ja hintaan. Suomessa tilanne on kuitenkin hyvä, koska energiajärjestelmä on toimiva ja sähkön tuotanto on melkein täysin fossiilisista polttoaineista riippumatonta.

”Lähi-idän tilanne osoittaa jälleen, miksi irtautuminen fossiilisista polttoaineista on myös talous- ja turvallisuuskysymys. Tarvitsemme entistä vahvempia kannustimia energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi. Suomi hyötyy pitkäjänteisestä työstä fossiilienergiariippuvuuden vähentämiseksi”, energia-asioista vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo.

Suomessa on pitkään tehty määrätietoista työtä huoltovarmuuden eteen. Muun muassa tuontipolttoaineiden varastoinnin ja Inkoon LNG-terminaalin ansiosta Suomen energiahuoltovarmuus on vahva.

EU:ssa on käyty paljon keskustelua energian hinnasta viime viikkoina. Hallitus on varautunut äkillisiin muutoksiin ja valmistelee tällä hetkellä esitystä, joka mahdollistaisi sähkön vähittäismyyntihintojen säännöstelyn EU:n julistaman sähkön hintakriisin aikana. Muutoksilla voitaisiin turvata kohtuuhintaisen energian saatavuutta kotitalouksille sekä pienille yrityksille. Esitys on juuri ollut lausuntokierroksella, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2026. Valmiuslain uudistaminen on myös käynnissä.

Päästökauppajärjestelmän perusteisiin ei puututa

EU-johtajat sopivat, että päästökauppajärjestelmän perusteisiin ei puututa, vaikka osa EU-maista olisi niin toivonut. Sen sijaan EU:ssa tullaan toteuttamaan joitakin järjestelmää hienosäätäviä toimia, joilla vastataan järjestelmään kohdistettuun kritiikkiin.

Tulos on Suomen kannalta huojentava, sillä Suomi on aktiivisesti puolustanut päästökaupan asemaa jo pitkään. Ministeri Multala piti asiaa esillä alkuviikon energia- ja ympäristöneuvostoissa, ja Suomi muun muassa osallistui kahteen vaikuttamiskirjeeseen päästökauppajärjestelmän puolesta.

”Päästökauppajärjestelmä säilyy edelleen EU:n ilmastopolitiikan kulmakivenä. Monet EU-maat ovat yhä liian riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Irtautuminen on välttämätöntä paitsi ilmaston myös talouden ja turvallisuuden kannalta”, ministeri Multala painottaa.

”Vahva päästökauppa on Suomen etu, sillä kotimainen teollisuus on investoinut miljardeja puhtaaseen energiaan. Lisäksi monien investointisuunnitelmien toteutumisen yhtenä keskeisenä edellytyksenä on toimiva ja kunnianhimoinen päästökauppa”, ministeri Multala jatkaa.

EU-tasolla laajempi keskustelu jatkuu heinäkuussa päästökauppadirektiivin uudistamisen yhteydessä. Suomen aktiivista vaikuttamistyötä päästökaupan eteen tullaan jatkamaan.

Suomea Eurooppa-neuvostossa edusti pääministeri Petteri Orpo.

