Eurooppalainen kaupunkialoite toi yhteen eurooppalaiset ja suomalaiset kaupungit, Euroopan komission sekä kansalliset ja alueelliset viranomaiset keskustelemaan Suomen muuttuneesta geopoliittisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista kaupunkeihin sekä innovaatioekosysteemien kehittämiseen. Tapahtuma kaupunkien kyvykkyyksien edistämiseksi järjestettiin Oulussa 19. - 20.5.2026.

Keskiössä olivat EU:n uudet painopisteet: kokonaisturvallisuus ja strateginen autonomia. Näitä tarkasteltiin paitsi välttämättöminä vastauksina muuttuneeseen toimintaympäristöön, myös merkittävinä mahdollisuuksina vahvistaa kaupunkien kilpailukykyä ja vauhdittaa kasvua innovaatioiden avulla.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä tapahtuman paneelikeskusteluun osallistui kansliapäällikkö Timo Jaatinen. ​​“Kokonaisturvallisuuden näkökulmasta kaupungit ovat ratkaisevassa roolissa, ne varmistavat arjen toimivuuden ja ovat etulinjassa kriiseihin varautumisessa ja reagoinnissa. Vahva yhteistyö eri tasojen välillä on edellytys sille, että yhteiskunta pysyy resilienssinä myös muutosten keskellä”, toteaa kansliapäällikkö Timo Jaatinen.

Tapahtumaan osallistui noin 100 asiantuntijaa päivittäin eri puolilta Suomea ja Eurooppaa. Kymmenen eurooppalaista ja seitsemän suomalaista kaupunkia jakoivat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten resilienssiä ja innovaatioekosysteemejä rakennetaan käytännössä. Työpajoissa syvennyttiin siihen, miten opit voidaan viedä käytäntöön ja muuttaa vaikuttaviksi ratkaisuiksi. Paneelikeskusteluissa puolestaan tarkasteltiin, miten Suomen kilpailukykyä voidaan vahvistaa ja strategiseen autonomiaan liittyviä innovaatioita vauhdittaa.

Vierailut Oulun innovaatioekosysteemin kärkikohteisiin – Nokian kampukselle, PrintoCentiin, Oulun yliopistolliseen sairaalaan, OuluHealth Labsiin, yliopiston AI Centeriin sekä satamaan – toivat konkreettisesti esiin suomalaisen innovaatiokehittämisen osaamista ja vahvuuksia.

“Strateginen autonomia avaa kaupungeille merkittäviä uusia mahdollisuuksia vahvistaa kilpailukykyä ja uudistua. Kun kaupungit kokoavat yhteen yritykset, tutkimuksen ja julkisen sektorin, syntyy dynaamisia ekosysteemejä, kuten Oulussa, joissa ideat jalostuvat innovaatioiksi ja kestävän kasvun lähteiksi", kansliapäällikkö Jaatinen sanoo.

Tapahtuma tarjosi suomalaisille kaupungeille ainutlaatuisen mahdollisuuden suoraan vuoropuheluun Euroopan komission korkean tason edustajien kanssa sekä vahvisti kaupunkien keskeistä roolia Euroopan turvallisen ja kilpailukykyisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Erityisasiantuntija Mervi Hemminki, Kaupunkikehityksen yhteyspiste, TEM, p. 0295 047 096

