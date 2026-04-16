Hallitus nimitti 16.4.2026 Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n johtokunnan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Johtokunnan uutena puheenjohtajana aloittaa hallitusammattilainen Joni Lukkaroinen ja varapuheenjohtajana TEM:n hallitusneuvos Eeva Vahtera.

GTK:n johtokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa päättää tutkimuskeskuksen yleisistä toimintalinjoista ja strategiasta, hyväksyä pääjohtajan ohella TEM;n kanssa tehty tulossopimus ja ottaa palvelukseen työsopimussuhteiset työntekijät, jos he toimivat pääjohtajan välittömässä alaisuudessa johtamisvastuussa, sekä ottaa palvelukseen tutkimusprofessorit.

Johtokunnan jäseniksi nimitettiin jatkokaudelle NG Nordic Finlandin kaupallinen johtaja Tero Holländer sekä uusina jäseninä Umicore Finlandin ja Umicore Battery Materials Finlandin toimitusjohtaja Pentti Vihanto, professori Ulla Lassi ja hallitusammattilainen Katri Harra.

Tutkimuskeskuksen toiminnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä geologian alan tietoa ja osaamista sekä tuottaa innovaatioita yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Johtokunnan toimikausi on 20.4.2026-19.4.2029.

