Hallitusohjelman mukaisesti Suomeen kotoudutaan jatkossa työllä ja kotoutumisjärjestelmä uudistetaan kotoutumiseen kannustavaksi. Maahanmuuttajan omaa vastuuta kotoutumisestaan lisätään ja järjestelmää muutetaan velvoittavammaksi.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen kotoutumispalveluiden uudistuksesta 23.4.2026.

”Kotoutuminen perustuu kielen oppimiseen, työntekoon sekä suomalaiseen yhteiskuntaan perehtymiseen ja sen sääntöjen noudattamiseen. Hallitus selkeyttää kotoutumisjärjestelmää ja vahvistaa maahanmuuttajan omaa vastuuta. Samalla tehostamme rahoitusta ja kohdistamme kotoutumiseen yli 46 miljoonan euron säästöt”, sisäministeri Mari Rantanen sanoo.

Maahanmuuttajalla olisi jatkossa yhä vahvempi velvollisuus edistää kotoutumistaan ja työllistymistään hakeutumalla ja osallistumalla palveluihin. Maahanmuuttajalle lisättäisiin velvollisuus osallistua osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointiin. Jos maahanmuuttaja ei noudata kotoutumissuunnitelmaansa, työttömyysetuuden saamista voitaisiin rajoittaa tai toimeentulotukea alentaa. Kotoutumisen työelämälähtöisyys vahvistuisi, kun kotoutumiskoulutus ja lukutaitokoulutus olisivat jatkossa työvoimakoulutusta.

Kotoutumisen, yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja kotoutumiskoulutuksen tavoitteet määriteltäisiin selkeämmin. Kotoutumisen alkuvaihetta ja maahanmuuttajien ohjautumista kotoutumista edistäviin palveluihin nopeutettaisiin.

Rahoitus yhteen kanavaan

Jatkossa kuntien työvoimaviranomaiset järjestäisivät kotoutumis- ja lukutaitokoulutuksen. Työvoimaviranomaiset voisivat valita, miten koulutukset tuotetaan.

Kotoutumiskoulutuksen rahoitus olisi jatkossa yhdessä kanavassa eli kunnilla. Kunnille säädettäisiin uudeksi tehtäväksi lukutaitokoulutuksen järjestäminen. Lisäksi syntyisi säästöjä, kun kotoutumiskoulutuksen päällekkäistä rahoitusta purettaisiin. Muutoksilla tavoitellaan parempia tuloksia kotoutumis- ja lukutaitokoulutukseen kunnissa.

Kotoutumisen edistämistä tehostetaan säästöillä

Nyt annetulla esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman sekä hallituksen kehysriihen 2024 ja budjettiriihen 2025 päätöksiä kotoutumisen säästöistä. Esityksen ja myöhemmin annettavan valtioneuvoston asetuksen muuttamisen myötä säästöjä syntyisi yhteensä 46,8 miljoonaa euroa vuonna 2027.

Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.

