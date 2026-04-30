Hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulovaikeuksiin kahdella lakipaketilla. Ensimmäisellä vahvistettaisiin opiskelijan toimeentulotukeen turvautumisen valvontaa hallitusohjelman mukaisesti. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 30.4.2026.

Jatkossa ulkomaalaisen opiskelijan oleskelulupa voitaisiin nykyistä suoraviivaisemmin perua, jos opiskelija turvautuu toimeentulotukeen Suomessa. Arvio luvan perumisesta tehtäisiin jatkossakin yksilöllisellä kokonaisharkinnalla.

”Suurin osa kansainvälisistä opiskelijoista pärjää Suomessa hyvin ja tulee taloudellisesti toimeen, kuten heidän oleskelulupansa edellyttääkin. Meidän on kuitenkin pystyttävä estämään opiskelijoiden joutuminen haavoittuvaan asemaan ja varmistamaan, että oleskeluluvan ehdot täyttyvät. Tämä on myös jokaisen täällä opiskelevan etu”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Toimeentulotukeen turvautuminen voi olla osoitus toimeentulohaasteista, jolloin luvan perumista voidaan nykyäänkin harkita. Jatkossa toimeentulotuen saaminen olisi itsenäinen peruste luvan perumiselle, jolloin kertaluontoinenkin turvautuminen tukeen johtaisi pääsääntöisesti perumiseen.

Muutos koskisi korkeakouluopiskelijoita ja toiseen asteen opiskelijoita EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Se tulisi voimaan syksyllä 2026.

Maahanmuuttoviraston automaattinen jälkivalvonta on kohdistunut yli 37 000 oleskelulupaan syyskuun 2023 ja joulukuun 2025 välillä. Niistä 333 tapauksessa opiskelija oli hakenut toimeentulotukea. Esitetyn muutoksen ennakoidaan vähentävän toimeentulotukea hakevien määrää entisestään.

Toinen lakipaketti opiskelijoiden toimeentulon varmistamiseksi valmisteilla

Nyt annetun esityksen lisäksi hallitus valmistelee toista lakipakettia, jolla ehkäistään kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulohaasteita ja haavoittuvaan asemaan joutumista.

Opiskelijan perhe voisi jatkossa hakea oleskelulupaa Suomeen vasta opiskelijan oltua Suomessa vuoden. Näin toimeentulotasosta ja elämisestä Suomessa saisi realistisen käsityksen etukäteen.

Opiskelijan toimeentuloedellytystä selkeytettäisiin ja vaaditun toimeentulon euromäärästä säädettäisiin jatkossa laissa ja asetuksessa.

Opiskelijan oleskelulupaan lisättäisiin kielitaitoedellytys. Sillä voitaisiin puuttua ilmeisiin väärinkäytöstilanteisiin, joissa kielitaito ei riitä Suomessa opiskeluun.

Toisen asteen opiskelijoihin ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäseniin sovellettaisiin jatkossa ulkomaalaislain hakemusten hylkäysperusteita. Tämä helpottaisi lupien ennakkovalvontaa ja haasteiden torjumista ennakolta.

Toinen lakipaketti on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle keväällä 2026.

