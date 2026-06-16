Hallitus antoi 16.6.2026 eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, jotka koskevat säästövapaan pitämisen ajankohtaa. Lähtökohtana olisi edelleen, että työntekijä ja työnantaja sopivat säästövapaan ajankohdasta. Jatkossa työnantaja voisi kuitenkin tietyissä tapauksissa kieltäytyä työntekijän pyynnöstä.

”Säästövapaan ajankohta saattaa aiheuttaa käytännön haasteita esimerkiksi vuorotyössä ja sesonkialoilla, jos vapaa osuu työnantajan tuotanto- tai palvelutoiminnan kannalta vaikeaan ajankohtaan. Esityksen tarkoitus on ratkaista näitä säästövapaiden pitämiseen liittyviä ongelmia. Lähtökohta olisi kuitenkin jatkossakin se, että työnantaja ja työntekijä sopisivat säästövapaan ajankohdasta yhdessä”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Lähtökohtana sopiminen säästövapaan ajankohdasta

Säästövapaa tarkoittaa työssäkäyvän mahdollisuutta siirtää osa vuosilomastaan käytettäväksi myöhempänä ajankohtana. Nykyisin työntekijä voi päättää säästövapaan ajankohdan, jos työntekijä ja työnantaja eivät pääse siitä yhteisymmärrykseen.

Lähtökohtana olisi jatkossakin pyrkimys siihen, että työnantaja ja työntekijä sopisivat säästövapaan ajankohdasta vuosilomaa säästettäessä tai myöhemmin vuosilomia suunniteltaessa.

Jatkossa työnantaja voisi kuitenkin kieltäytyä työntekijän pyynnöstä pitää säästövapaa tiettynä ajankohtana, jos se aiheuttaisi työnantajan tuotanto- tai palvelutoiminnalle haittaa tai jos se estäisi tasapuolisen vuosilomien ja säästövapaiden sijoittamisen. Kieltäytymisen perusteena olevan haitan tulisi olla sellainen, ettei työnantaja voi välttää sitä tavanomaisin työjärjestelyin.

Lakimuutokset voimaan vuoden 2027 alussa

Esitetyt muutokset perustuvat pääministeri Petteri Orpon hallituksen linjaukseen kevään 2025 puoliväliriihessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20.5.2025 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan lakimuutoksia. Työryhmä ei ollut työssään yksimielisiä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 28.1.−12.3.2026 lausuntokierroksen työryhmän mietinnöstä.

Hallituksen esityksen mukaan muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027. Lakiin sisältyy siirtymäsäännös. Sen mukaan työntekijä voisi ilmoittaa pitävänsä säästövapaansa noudattaen nykyisiä menettelysääntöjä niin, että säästövapaa pidetään viimeistään 31.10.2027.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Ville Laakso, p. 050 433 0163 (kysymykset työministerille)

erityisasiantuntija Katja Honkonen, TEM, p. 0295 047 171