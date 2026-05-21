Yritysten tilinpäätökset siirtyisivät digitaaliseen muotoon. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen muutoksista kirjanpitolakiin, kaupparekisterilakiin ja tilintarkastuslakiin 21.5.2026.

Jatkossa tilinpäätös laadittaisiin ja ilmoitettaisiin digitaalisessa muodossa Patentti- ja rekisterihallitukselle. Myös tilinpäätösmerkintä ja tilintarkastuskertomus laadittaisiin digitaalisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus tarjoaisi pienten yritysten käyttöön maksuttoman muuntimen, jonka avulla tilinpäätös voitaisiin muuntaa digitaaliseen muotoon.

Digitaaliset tilinpäätökset edistävät yritystiedon läpinäkyvyyttä, tiedon saatavuutta sekä kaupparekisterien yhteenliittämistä EU-tasolla. Muutos lisäisi huomattavasti tilinpäätösinformaation hyödyntämismahdollisuuksia niin viranomaisille kuin yrityksille.

Muutos koskisi osakeyhtiötä sekä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä, joiden kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä.

Esityksen taustalla ovat EU:n direktiivit digitaalisista välineistä ja menettelyistä. Täytäntöönpanossa noudatetaan direktiivin vähimmäistasoa ja vältetään ylimääräistä sääntelyä.

Muutokset tulisivat voimaan porrastetusti. Pääsääntöisesti muutoksia sovellettaisiin 1.7.2027 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Muutoksia sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.7.2028 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin niissä yhtiöissä, joilla ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa.

