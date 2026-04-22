Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kahdesta hallituksen esitysluonnoksesta, joilla uudistettaisiin hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia ja auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annettua lakia.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyödyllisyysmallilla suojattavalta keksinnöltä vaadittaisiin jatkossa sama keksinnöllisyyden taso kuin patentilla suojattavalta keksinnöltä. Samalla hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saatavaa yksinoikeutta rajattaisiin. Se ei enää kattaisi tuotteen ammattimaista valmistamista Suomessa, jos tuote saatetaan markkinoille vain Suomen ulkopuolella. Lausuntoja luonnoksesta voi antaa 19.5.2026 saakka.

Muutosten tavoitteena on vähentää hyödyllisyysmallilain soveltamiseen liittyviä tulkintaepävarmuuksia ja tekoälyn nopeaan kehitykseen liittyviä riskejä. Esitys tukee myös kansallisen aineettomien oikeuksien strategian tavoitteita. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alussa.

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annettua lakia koskevassa esitysluonnoksessa auktorisointi muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi nykyisen määräaikaisen menettelyn sijaan. Samalla uudistettaisiin sanktioluonteisia seuraamuksia koskevaa menettelyä ja muutoksenhakua Lausuntoja luonnoksesta voi antaa 20.5.2026 saakka. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2026.

