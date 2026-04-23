Valtiotieteiden kandidaatti Janne Känkänen on nimitetty Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtajaksi 1.5.2026–30.4.2031 väliseksi ajaksi.

Känkänen on toiminut Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajana 1.9.2020 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli eri tehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä kauppa- ja teollisuusministeriössä vuodesta 2005 lähtien. Vuosina 1996–2005 hän toimi Euroopan komission hallintovirkamiehenä.

Lainsäädännön uudistuksen myötä Huoltovarmuuskeskuksesta tuli virasto

Uusi huoltovarmuuslainsäädäntö tuli voimaan 1.4.2026. Uudistus koskee sekä huoltovarmuuslakia että turvavarastolakia. Huoltovarmuuskeskus muuttui uudistuksen myötä virastoksi. Tämä vastaa paremmin muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin sekä selkeyttää keskuksen viranomaisasemaa. Virastoa johtaa pääjohtaja. Ennen uudistusta keskusta johti toimitusjohtaja.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva valtion virasto. Huoltovarmuuskeskus tukee viranomaisia, elinkeinoelämää ja järjestöjä huoltovarmuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä suunnittelee ja toteuttaa huoltovarmuutta turvaavia varautumistoimenpiteitä normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta ja niiden aikana.

Pääjohtaja vastaa viraston toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Pääjohtajan virkaan tuli kaikkiaan tuli 23 hakemusta.

