Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen vierailee Yhdysvalloissa 23.–26.3.2026. Vierailun tavoitteena on edistää Suomen liiketoimintasuhteita terveysteknologia-alalla ja syventää Suomen yhteistyötä Yhdysvaltain avaruus- ja energiahallinnon kanssa.

Jaatinen tapaa Yhdysvaltojen avaruushallinnon NASA:n strategiasta, budjetista ja avaruusohjelmista vastaavan johtajan Jared Isaacmanin Washington D.C.:ssä 25.3. Keskusteluissa käsitellään erityisesti kansainvälistä avaruusyhteistyötä sekä Yhdysvaltojen avaruuspolitiikan ajankohtaisia painopisteitä.

Kansliapäällikkö keskustelee myös Yhdysvaltain energiaministeriön alivaltiosihteerin Darío Gilin kanssa. Tapaamisen keskeisiä teemoja ovat Suomen ja Yhdysvaltojen välinen energiayhteistyö, erityisesti ydinenergiaan liittyvät investoinnit sekä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät ratkaisut.

Vierailun alkuosassa Jaatinen johtaa Team Finland -terveysteknologiavaltuuskunnan vierailua New Yorkissa ja Bostonissa 23.–24.3. Ohjelmaan sisältyy tapaamisia sijoittajien, yritysten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa sekä yhteistyömahdollisuuksien edistämistä. Valtuuskunta koostuu suomalaisista terveys- ja life science -alan yrityksistä sekä keskeisistä julkisista toimijoista, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä, liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioiden kaupallistamista Yhdysvalloissa.

Vierailun aikana Jaatinen käy lisäksi keskusteluja Yhdysvaltain kauppa- ja talouspolitiikasta sekä niiden vaikutuksista kansainväliseen toimintaympäristöön alan asiantuntijoiden kanssa.

