Suomen kasvurahoitusmarkkina toimii monilta osin hyvin, mutta rahoituksen saatavuudessa on yhä katvealueita. Erityisesti pienet, innovatiiviset kasvuyritykset sekä suuret scaleup- ja investointivaiheen rahoituskierrokset tarvitsevat monipuolisempia rahoitusratkaisuja, todetaan TEM kokoamassa uudessa kasvurahoituksen tilannekuvassa.

Yritykset tarvitsevat kasvunsa eri vaiheissa monipuolisempia rahoitusvaihtoehtoja. Keskeistä on vahvistaa yksityistä ja oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä vähentää riippuvuutta pankkikeskeisestä velkarahoituksesta.

Suomen yritysrahoitusjärjestelmä on vakaa ja tehokas, mutta vahvasti pankkikeskeinen. Siksi kasvuyritysten rahoituspolkua on vahvistettava siemenvaiheesta globaaliin skaalautumiseen ja teollisiin investointeihin saakka. Kasvu edellyttää riskinottokykyisempää rahoitusta, osaavaa pääomaa ja vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja pääomasijoituksista venture debt -rahoitukseen, private credit -ratkaisuihin ja fintech-välitteiseen rahoitukseen.

”Suomen kasvurahoitus vahvistuu, kun yritykset tuntevat rahoitusvaihtoehdot paremmin ja rahoittajat ottavat aktiivisemman roolin. Julkinen rahoitus täydentää markkinaa ja vauhdittaa uuden yksityisen pääoman liikkeelle saamista”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Raportin mukaan myös kotimaisia pääomasijoitusrahastoja on kasvatettava. Nykytilanne lisää suurten kasvukierrosten riippuvuutta ulkomaisesta pääomasta. Rahastojen kasvattaminen edellyttää kotimaista ja kansainvälistä pääomaa, sijoittajaystävällisiä rahastorakenteita ja käytännön esteiden purkamista.

TEM hallinnonalan yritysrahoittajien rahoitusta ja palveluja on suunnattava systemaattisemmin strategisiin kasvuteemoihin. Raportissa korostuvat Finnveran rooli kasvun rahoittajana, Tesin toimet pääomamarkkinoiden ja kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi sekä EU-rahoituksen aktiivisempi hyödyntäminen.

Analyysin ohella raporttiin on koottu alan toimijoiden tilannekuvatekstejä kasvurahoituksen eri vaiheista. Vieraskirjoituksissa Jyri Engeström, Lasse Vuola, Minna Vanhala-Harmanen ja Anu Honkalinna tarkastelevat pääoman houkuttelua, monipuolista yritysrahoitusta, family office -rahoitusta ja tutkimuslähtöisten yritysten kasvua.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Henri Tuominen, TEM, p. 029 504 7320

