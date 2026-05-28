EU:n kilpailukykyministerit kokoontuvat Brysselissä 28.–29.5.2026. Suomea kokouksessa edustavat elinkeinoministeri Sakari Puisto (sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka) ja valtiosihteeri Kristiina Kokko (tutkimus- ja avaruusasiat).

Sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikkaosuudessa ministerit keskustelevat teollisuutta vauhdittavasta asetuksesta. Sen tavoitteena on vahvistaa teollista tuotantoa Euroopassa ja edistää teollisuuden puhdasta siirtymää.

”Euroopan kilpailukyky perustuu vahvoihin yrityksiin, innovaatioon ja korkeaan osaamiseen. Osaan Euroopalle strategisesti tärkeille alueille kohdistuu kuitenkin epäreilua kilpailua tai rakenteellisia paineita. Suomi tukee asetuksen riittävän rajattuja ja selkeitä toimia, jotka eivät johda kohtuuttomiin saatavuusongelmiin tai hintojen nousuun”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Ministerit keskustelevat myös komission EU Inc. -asetusehdotuksesta, jolla luotaisiin uusi EU-tasoinen yhtiömuoto erityisesti startup- ja scaleup-yrityksille. Suomen mukaan EU:n tulee tällä ensisijaisesti vahvistaa sisämarkkinoita ja parantaa yritysten innovaatio-, liiketoiminta- ja sääntely-ympäristöä.

Kokouksessa hyväksytään päätelmät matkailualan kestävyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Lisäksi ministerit keskustelevat Lähi-idän kriisin vaikutuksesta EU:n matkailusektoriin.

Ministeri Puistolla on kokouksen yhteydessä myös tapaamiset komission johtavien varapuheenjohtajien Henna Virkkusen sekä Stéphane Séjournén kanssa.

Horisontti Euroopan uusi kausi käsittelyssä

Tutkimusosuudessa ministerit keskustelevat ehdotuksesta Horisontti Eurooppa -paketista vuosille 2028–2034. Paketti linjaa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa seuraavalle ohjelmakaudelle.

Suomi pitää tärkeänä, että Horisontti Eurooppa rahoittaa jatkossakin huippututkimusta ja innovaatioita laatuperusteisesti ja avoimen kilpailun kautta. Suomen mukaan Horisontti Euroopan ja EU:n kilpailukykyrahaston tulee muodostaa selkeä, toimiva ja vaikuttava kokonaisuus.

Avaruusosuudessa ministerit käsittelevät EU:n avaruusasetusehdotuksen etenemistä ja avaruuden merkitystä taloudelliselle turvallisuudelle. Suomi kannattaa toimia, jotka turvaavat avaruuspohjaisten palvelujen saatavuutta, vahvistavat avaruustoiminnan turvallisuutta ja kehittävät yhteistä avaruustilannekuvaa.

Ministerit hyväksyvät kokouksessa myös suosituksen EU:n tiedediplomatian kehyksestä.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Julia Kerkelä, TEM, p. 029 504 7307

johtava asiantuntija Riikka Astala, TEM, p. 029 504 7057

