Kuopion Energia Oy on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) yhtiön suunnitelmasta rakentaa pienydinvoimala (SMR) Kuopioon kaukolämmön tuotantoa varten. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

YVA-ohjelman kuuleminen alkoi 15.4.2026. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hankkeen yhteysviranomaisena huolehtien arviointiohjelman ja -selostuksen nähtävillä olosta, kooten lausunnot ja mielipiteet sekä antaen yhteysviranomaisen lausunnon. Suomen ympäristökeskus järjestää arviointiohjelmasta kuulemisen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen mukaisesti.

Tarkastelussa kaksi toteuttamisvaihtoehtoa ja vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta

Kuopion Energian pienydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa hankkeen toteuttamiseksi sekä vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta. Toteutusvaihtoehdoissa yhtiö rakentaisi enintään noin 150 MW lämpötehoisen pienydinvoimalan, jossa on enintään neljä kaukolämpöä tuottavaa reaktoria Hepomäkeen tai Sorsasaloon.

Hepomäen vaihtoehdossa (VE1) pienydinvoimala rakennettaisiin noin yhdeksän kilometriä Kuopion keskustasta lounaaseen. Siinä kaukolämmön siirtämiseksi rakennettaisiin uuden tieyhteyden alle noin 2,5 kilometrin pituinen siirtoyhteys Kuopion Energia Oy:n kaukolämpöverkon liityntäpisteeseen Matkuksen alueella.

Sorsasalon vaihtoehdossa (VE2) pienydinvoimala rakennettaisiin noin kuusi kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Kaukolämmön siirtämiseksi rakennettaisiin uusi noin 11–13 kilometrin pituinen järven pohjaan sijoittuva siirtoyhteys Kallaveden kautta Haapaniemen voimalaitokselle. Siirtoyhteyden eteläosassa tarkastellaan vaihtoehtoisia reittiosuuksia Väinölänniemen poikki tai kiertäen Rönön ja muut lähisaaret eteläpuolelta.

Molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa laitosalueen koko on noin 10 hehtaaria. Hanke edellyttää uusien tieyhteyksien, sähkönsiirtoyhteyden sekä vesi- ja viemäriyhteyksien rakentamista. YVA-menettelyssä tarkasteltava hanke sisältää myös voimalan käytön aikana muodostuvan hyvin matala-, matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen sekä korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyn ja välivarastoinnin laitosalueella.

Kuulutus YVA-ohjelmasta nähtävillä 15.4.–15.6. - Yleisötilaisuus 27.4. Kuopiossa

Hanketta koskeva kuulutus on nähtävillä 15.4.–15.6. Kuopion, Iisalmen ja Suonenjoen kaupungeissa ja Lapinlahden, Leppävirran, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Pielaveden, Kaavin, Juuan ja Tuusniemen kunnissa. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan 15.4. myös Savon Sanomissa ja Viikkosavo-lehdessä.

Ministeriö järjestää YVA-ohjelmasta yhdessä Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion kaupungin kanssa myös julkisen yleisötilaisuuden. Siinä kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Tilaisuus järjestetään maanantaina 27.4.2026 klo 17.00 alkaen Kuopion kaupungin valtuustotalon valtuustosalissa (Suokatu 42). Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä. Linkki julkaistaan ministeriön em. verkkosivulla.

YVA-ohjelmasta voi toimittaa mielipiteitä ministeriöön 15.6. saakka

TEM pyytää lausuntoja viranomaisilta ja yhteisöiltä, sekä järjestää kuulemisen kansalaisille ja yhteisöille. Kuulemisaika päättyy 15.6.2026. Kuuleminen toteutetaan verkossa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Hankkeen YVA-ohjelma on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/kuopion-energian-yva-ohjelma

Mielipiteitä ministeriöön voi esittää monella tavalla. Lausuntopalvelun lisäksi myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi tai postitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Mielipiteen voi myös jättää ministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Kirkkokatu 12, Helsinki.

Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/10941/2026. Mielipiteet henkilötietoineen voidaan julkaista ministeriön hanketta koskevilla verkkosivuilla. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta https://tem.fi/tietosuoja.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054

erityisasiantuntija Venla Liljeström, TEM, p. 0295 5047058

kehityspäällikkö Petri Turtiainen, Kuopion Energia Oy, p. 040 709 7621