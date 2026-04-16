Lakiesitys vahvistaa vähähiilisten polttoaineiden vaatimustenmukaisuuden osoittamista
Valtioneuvosto antoi 16.4.2026 eduskunnalle hallituksen esityksen eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä annetun lain ja päästökauppalain 34 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan kansallista järjestelmää laajennettaisiin siten, että sillä olisi mahdollista osoittaa myös vähähiilisten polttoaineiden vaatimustenmukaisuus.
Muutosten taustalla on Euroopan unionin tavoite vauhdittaa uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen pääsyä energiajärjestelmään sekä tukea siirtymää pois maakaasusta kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Esityksellä toteutettaisiin kansallisessa lainsäädännössä EU:n kaasumarkkinadirektiivin säännökset, jotka koskevat vähähiilisten polttoaineiden vaatimustenmukaisuuden osoittamista.
Sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että vähähiilisen vedyn ja vähähiilisten polttoaineiden käytöllä saavutettavat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset ovat vähintään 70 prosenttia pienemmät kuin fossiilisella vertailupolttoaineella.
Esityksessä päästökauppalakia muutettaisiin siten, että lakiin lisättäisiin muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden ja vähähiilisten polttoaineiden nollapäästöisyyden osoittamista koskevat vaatimukset. Lisäksi esityksessä tarkennettaisiin ilma-aluksen käyttäjän ja laivayhtiön tapoja osoittaa kestävyysvaatimusten täyttyminen.
Esityksen keskeisimmät yritysvaikutukset liittyvät kestävyyslain soveltamisalan laajentumisesta aiheutuviin kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan. Vaikutuksia aiheutuisi muun muassa todentamiskustannuksista, päätösmaksuista sekä vuosittaisista kestävyysraportoinnin kustannuksista. Kestävyyssääntelyn laajentaminen uusiin toiminnanharjoittajiin lisäisi jonkin verran myös Energiaviraston työmäärää.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 5.8.2026.
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, p. 0295 047 145