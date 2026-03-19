Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähkömarkkinalain 65 b §:n muuttamiseksi. Muutoksella mahdollistettaisiin markkinapohjaisen kuormanohjauksen porrastettu käyttöönotto sähkön jakeluverkossa 1.9.2026–1.6.2027 välisenä aikana. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ennen syyskuun alkua.

Sähkömarkkinalakiin lisättiin 1.7.2025 voimaan tulleella muutoksella 65 b pykälä, jossa säädetään markkinapohjaisesta loppukäyttäjän kuormanohjauksesta sähkön jakeluverkossa. Pykälää oli tarkoitus alkaa soveltamaan 1.9.2026, jolloin järjestelmän käyttöönotto olisi tullut mahdollistaa.

Markkinapohjaisen kuormanohjauksen käyttöönotto edellyttää myös asetusmuutoksia sekä toimialan tietojärjestelmiin tehtäviä laajamittaisia muutoksia. Valmistelussa olevien asetusmuutosten viivästyminen on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa toimijoilla ei ole riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavia järjestelmämuutoksia ennen 65 b §:n säädettyä voimaantuloa. Nyt annettava lausunnolle lähtenyt lakiesitys on asetusmuutosten valmistelusta erillinen, mutta välttämätön porrastetun käyttöönoton mahdollistamiseksi.

Ehdotuksen mukaan toimijoilla olisi mahdollisuus ottaa markkinapohjainen kuormanohjaus käyttöön ajanjaksolla 1.9.2026–1.6.2027. Myös mittausasetuksen valmistelu jatkuu, ja siinä otetaan huomioon nyt ehdotettavat lainmuutokset. Lakiesityksessä käyttöönotto ehdotetaan porrastettavaksi, jotta kaikki markkinatoimijat ehtivät varautua muutoksiin asianmukaisesti ja toteuttaa kuormanohjausrajapinnan käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet hallitusti, johdonmukaisesti sekä ilman kohtuutonta aikataulupainetta.

Nyt lakiin ehdotettu muutos perustuu myös toimijoiden toiveeseen. Markkinatoimijoita pyydettiin jo alkuvuonna 2026 hanketta (VN/11280/2025) koskeneen lausuntokierroksen aikana esittämään aikatauluarvio markkinapohjaisen kuormanohjauksen teknisestä toteutettavuudesta. Aiemmasta lausuntokierroksesta ja esitettyjen muutosten vähäiseen määrän ja niiden rajalliseen sisältöön perustuen lausuntoaika on normaalia lyhempi.

Säädös markkinapohjaisesta loppukäyttäjän kuormanohjauksesta sähkön jakeluverkossa lisättiin sähkömarkkinalakiin 1.7.2025 voimaan tulleella muutoksella. Se parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua markkinoille aktiivisina toimijoina sekä vahvistaa sähkön toimitusvarmuuden ylläpidon edistämistä. Muutos siirtää kulutusjouston kustannustehokkaalla tavalla asiakkaiden ulottuville ja antaa asiakkaalle automatiikan avulla välineitä pienentää sähkölaskujaan. Samalla kulutusjouston lisääntyminen parantaa sähkön toimitusvarmuutta.

Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 1.4.2026 saakka. Pyydämme ottamaan huomioon, että lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua palvelun sivustolla. Jos lausunnon antaminen palvelussa ei ole mahdollista, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa pyydetään silloin mainitsemaan asianumero VN/38420/2025.

