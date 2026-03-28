Energian alkuperätakuista säädetään alkuperätakuulailla ja -asetuksella. Laissa säädetään lisäksi sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa muutoksia näihin säädöksiin. Lausunnot pyydetään 8. toukokuuta mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta.

Ministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista hallituksen esitykseksi alkuperätakuulain ja kestävyyslain 37 a §:n muuttamisesta sekä alkuperätakuuasetuksen muuttamisesta.

Alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, joka toimii näyttönä siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla, tehokkaalla yhteistuotannolla tai hukkalämmöstä tai -kylmästä. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa loppukäyttäjien mahdollisuuksia tehdä valintoja kuluttamansa energian tuotantotavasta luotettavasti.

Lakimuutoksilla kaasun- ja vedynmyyjille asetettaisiin velvoite ilmoittaa kaasu- ja vetylaskussa myymänsä uusiutuvan ja vähähiilisen kaasun ja vedyn osuudet. Tämä parantaisi kuluttajien tietoja ostamansa kaasun ja vedyn alkuperästä.

Kaasun ja vedyn alkuperätakuut sidottaisiin tietyissä, EU:n tietokantaan liittyvissä tilanteissa siihen fyysiseen energiaerään, jolle takuut on myönnetty niin, ettei takuilla voisi enää käydä vapaasti kauppaa.

Hukkalämmön määritelmää täydennettäisiin tavalla, jonka seurauksena jätteenpolttolaitos voisi saada sekalaisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen ja muun vastaavan sekalaisen jätteen poltosta tuottamalleen lämmölle hukkalämmön alkuperätakuut, jos se huolehtii kyseisen jätteen esilajittelusta ennen polttoa.

Uusiutuvan energian yhteisöille tulisi asettaa alennetut rekisteröintimaksut ja yksinkertaistetut rekisteröintiprosessit alkuperätakuurekisteriin. Laissa tarkennettaisiin sen energiamäärän laskentaa ja mittaamista, joka oikeuttaa alkuperätakuisiin. Alkuperätakuiden myöntämiselle asetettaisiin 50 kW:n minimilaitoskoko. Lisäksi säädettäisiin alkuperätakuisiin liittyvistä ilmoitusvelvoitteista unionin tietokantaan.

Lakimuutoksilla pantaisiin täytäntöön uusiutuvan energian direktiivin muutoksen (ns. RED III) ja kaasumarkkinadirektiivin alkuperätakuita ja kaasun alkuperän ilmoittamista koskevat säännökset. Lisäksi tehtäisiin lakimuutoksia, jotka johtuvat alkuperätakuista annetun standardin muutoksista. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön myös hukkalämmön määritelmää koskeva hallituksen puoliväliriihen 2025 kirjaus.

Avoin webinaari Alkuperätakuita koskevista säädösmuutoksista torstaina 16.4. klo 9.30

Säädösmuutoksista järjestetään kaikille avoin webinaari 16.4 klo 9.30–11.00. Siinä esitellään hallituksen esitysluonnoksen ja valtioneuvoston asetusluonnoksen keskeinen sisältö, ja siinä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuus on suomeksi. Varsinainen palaute pyydetään kirjallisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti. Webinaariin osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan tämän linkin kautta viimeistään 14. huhtikuuta klo 17.

Lausunnot pyydetään 8. toukokuuta mennessä

Lausunnot lakiluonnoksesta annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua palvelun sivustolla. Jos lausunnon antaminen palvelussa ei ole mahdollista, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa pyydetään silloin mainitsemaan asianumero VN/13157/2023.

Kaikki lausuntopalvelussa annetut lausunnot ovat automaattisesti nähtävissä lausuntopalvelussa. Ministeriö ei julkaise kirjaamoon toimitettuja lausuntoja. Lausunnot julkaistaan hankkeen julkisilla hankesivuilla osoitteessa: https://valtioneuvosto.fi/hankkeet (tunnus: TEM035:00/2023). Yksityishenkilön lausunto julkaistaan hankesivuilla vain, jos henkilö tätä kirjallisesti pyytää.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Tuuli Oikarinen, TEM, p. 0295 047 292, tuuli.oikarinen(at)gov.fi (poissa 6.–10.4.)

johtava asiantuntija Outi Vilén, TEM, p. 0295 047 016, outi.vilen(at)gov.fi (poissa 6.–10.4.)