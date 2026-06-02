Lausunnolle: Nuorten työllistymissetelin ehtoihin ehdotetaan joustavuutta
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta työvoimaviranomaiselle työttömien nuorten työllistämiseen vuosina 2026 ja 2027 annetun valtionneuvoston asetuksen muuttamisesta.
”Haluamme, että mahdollisimman moni nuori pääsee kiinni työpaikkaan ja saa mahdollisuuden näyttää kykynsä työelämässä. Kevennämme työllistymissetelin ehtoja, jotta se saadaan vielä laajempaan käyttöön yhä useammalle nuorelle. Helpotukset mahdollistavat esimerkiksi lyhyemmätkin työllistymisjaksot”, työministeri Matias Marttinen sanoo.
Ehdotuksella muutettaisiin aiemmin annettua asetusta, joka tuli voimaan 1.1.2026. Työvoimaviranomaiset ovat voineet hakea ja saada valtionavustusta niin kutsutun nuorten työllistymissetelin käyttöön. Työllistymissetelin tavoitteena on ollut helpottaa nuorten työllistymistä yrityksiin alentamalla määräaikaisesti rekrytoinnin kustannuksia.
Ehdotuksen mukaan työvoimaviranomaiset voisivat jatkossa myöntää saamaansa avustusta yritysten ohella yhdistyksille ja säätiöille, myös niiltä osin kuin edellä mainitut eivät harjoittaisi taloudellista toimintaa. Lisäksi tuella palkattavan nuoren työsuhteen edellytettyä kestoa esitettäisiin lyhennettäväksi nykyisestä kuudesta kuukaudesta kolmeen. Tuella kompensoitu työsuhde voisi tällöin olla 3-6 kuukauden pituinen. Myös tuen myöntöä edeltävää nuoren työttömyyden kestoa esitetään lyhennettäväksi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen myös koskien muita, kuin perusasteen varassa olevia nuoria.
Muutoksilla tavoitellaan valtionavustuksen myöntämisen joustavoittamista lisäämällä työvoimaviranomaisen harkintavaltaa, laajempaa kohderyhmää sekä työllistymissetelin käytön lisäämistä.
Hallituksen esitys on avautunut lausuttavaksi Lausuntopalvelu.fi -sivustolla 2.6.2026 ja lausuntojen jättämisen määräaika umpeutuu 15.6.2026
