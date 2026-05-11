Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta työvoimaviranomaisen uudeksi tehtäväksi. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausunnolla 11.5.–12.6.2026. Esitysluonnos on osa kuntouttavaa työtoimintaa koskevan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanoa. Tavoitteena on saada käyntiin toimintaa, johon pitkään työttömänä ollut tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa voisi osallistua parantaakseen työllistymisedellytyksiään.

Esityksessä ehdotetaan työvoimaviranomaisen tehtäviä laajennettavaksi siten, että työvoimaviranomainen voisi myöntää yhdistyksille ja säätiöille tukea hanketoimintaan, joka kohdennettaisiin pitkään työttömänä olleiden työttömien työnhaun ja työllistymisen yleisten edellytysten parantamiseen. Kyseessä on uusi työvoimapalvelutehtävä työvoimaviranomaiselle.

Esityksen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden työllistymistä. Tavoitteena on, että suurin osa tuettavaan toimintaan osallistuneista työttömistä siirtyisi työllistymispolullaan eteenpäin ja työllistyisi avoimille työmarkkinoille.

Myönnettävästä tuesta käytetään ehdotuksessa nimeä työllisyyspoliittinen tuki. Tuki olisi harkinnanvarainen ja ehdotettavalla sääntelyllä halutaan jättää työvoimaviranomaiselle riittävästi harkintavaltaa tuen myöntämisessä. Tuki myönnettäisiin julkisen hakumenettelyn kautta hankkeisiin, joiden tavoitteet, keston, tarkemman kohderyhmän ja esimerkiksi kustannusten korvausperusteet työvoimaviranomainen määrittelisi hankeilmoituksessa. Hankkeiden toimeenpanon myötä työllisyyden edistämisen toimijaverkosto laajenisi nykyistä selkeämmin myös järjestötoimijoihin ja vahvistaisi kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä työllistymisen edistämisessä.

Työllisyyspoliittisella tuella rahoitettavaan toimintaan osallistuminen olisi työnhakijaa velvoittavaa, eli osallistumisesta kieltäytymisestä ja osallistumisen keskeyttämisestä voitaisiin asettaa korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite. Toimintaan osallistuminen otettaisiin huomioon työssäolovelvoitteen täyttymisessä ja koulutusta vailla olevia nuoria koskevan etuusrajoituksen lakkaamisessa.

Erityisavustaja Teresa Salminen, TEM, p. 029 504 7318 (kysymykset työministerille)

Neuvotteleva virkamies Hanna Liski-Wallentowitz, TEM, p. 0295 047 131

