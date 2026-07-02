Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön tulee puuttua tehokkaasti ja ennakoiden. Pääministeri Orpon hallitus jatkaa työperäisen hyväksikäytön torjumista muutoksilla oleskelulupiin.

”Työperäisellä hyväksikäytöllä ei ole Suomessa mitään sijaa. Viesti työnantajille on selvä: riistoa ja työntekijöiden hyväksikäyttöä ei Suomessa sallita ja siihen puututaan voimakkaasti,” työministeri Matias Marttinen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä 27.8.2026 mennessä.

Jatkossa Maahanmuuttovirasto voisi määrätä pidättäytymispäätöksen työnantajalle matalammalla kynnyksellä, jos viitteitä hyväksikäytöstä tulee ilmi. Pidättäytymispäätös tarkoittaa, että yritykselle ei voida myöntää oleskelulupia tietyllä ajanjaksolla.

Kynnysrahailmiöön puututtaisiin myös. Jatkossa työperäisen oleskeluluvan edellytys olisi, että työnantaja ei ole perinyt työntekijältä maksuja työsuhteen solmimisesta.

Esitys sisältää myös teknisiä muutoksia kausityölakiin, jotka tehtäisiin EU:n komission avaamaan rikkomusmenettelyn seurauksena.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2026. Muutokset tulisivat voimaan maaliskuussa 2027.

Työperäistä hyväksikäyttöä on torjuttu useilla toimilla tällä hallituskaudella

Lakihanke on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen työperäisen hyväksikäytön vastaista toimenpideohjelmaa. Osana toimenpideohjelmaa on muun muassa tehty lainsäädäntömuutokset luonnonmarjanpoimijoiden aseman parantamiseksi ja panostettu tiedon levittämiseen jakamalla Suomeen työhön saapuville usean eri kanavan kautta monikielistä tietoa heidän oikeuksistaan. Kansainvälisen rekrytoinnin kumppanimaissa on myös kehitetty eettisen rekrytoinnin menetelmiä.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Tuulia Muuronen, TEM, p. 0295 047 329 (paikalla 19.7. asti)

hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, TEM, p. 0295 047 355 (paikalla 20.7. alkaen)

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset työministerille)