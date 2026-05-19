Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi puolustuskeksintöjen salassapidon turvaamisesta. Esityksen tavoitteena on uudistaa sääntely nykyajan tarpeita vastaavaksi. Luonnos on lausunnolla 19.5.- 30.6.2026.

Puolustuskeksinnöllä tarkoitetaan keksintöä, jolla on suuri merkitys maanpuolustukselle ja jonka salassapito on maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä.

Laki sisältäisi säännökset muun muassa puolustuskeksinnön määräämisestä salassa pidettäväksi patenttihakemuksen tekemisen jälkeen, hakemuksen käsittelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) sekä velvollisuudesta tehdä ensimmäinen patenttihakemus kansallisena hakemuksena PRH:lle.

Viranomaisen salassapitopäätös rajoittaisi patentinhakijan oikeutta hyödyntää keksintöään vapaasti. Rajoitus olisi kuitenkin patentinhaltijan omaisuudensuojan kannalta lievempi kuin voimassa olevan lain pakkolunastussäännös. Lakia sovellettaisiin jatkossakin normaalioloissa, ja se turvaisi valtiolle vain ne oikeudet, joita se rauhan aikana välttämättä tarvitsee.

Uudistus mahdollistaisi sen, että suomalaiset patentinhaltijat voisivat omistaa salassapitopäätöksen kohteena olevia puolustuskeksintöjä ja hakea niille patenttia Naton keksintösopimuksen nojalla. Sopimus koskee puolustukseen liittyvien patenttihakemusten salassapidon vastavuoroista turvaamista, eikä sopimus velvoita Naton jäsenmaita uudistamaan lainsäädäntöään ehdotetulla tavalla. Useimmissa Nato-maissa yksityiset tahot voivat kuitenkin omistaa salassa pidettäviä puolustuskeksintöjä.

Uusi laki korvaisi voimassa olevan lain maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä. Laki sisältäisi vain säännökset, jotka ovat tarpeen maanpuolustuksen erityisten intressien turvaamiseksi siltä osin kuin patenttilaki ei niitä riittävästi huomioi. Ehdotettu laki liittyy läheisesti patenttilain kokonaisuudistukseen ja on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti uuden patenttilain kanssa.

