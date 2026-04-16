Työministeri Matias Marttinen on kutsuttu osaksi Maailman talousfoorumin (World Economic Forum / WEF) Young Global Leaders -verkostoa. Young Global Leaders on maailmanlaajuinen politiikan, tutkimuksen, yritysmaailman ja muiden alojensa nuorten kärkinimien yhteistyöverkosto. Kyseessä on ohjelma alle 40-vuotiaille vaikuttajille, joille tarjotaan räätälöityä johtamiskoulutusta yhteistyössä maailman huippuyliopistojen kanssa.

Verkostossa edistetään rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistä toimintaa keskeisten globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Verkostossa tartutaan monimutkaisiin ja laajoihin ilmiöihin, kuten taloudelliseen eriarvoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

”Olen hyvin kiitollinen kutsusta osaksi arvostettua verkostoa. Uskon verkoston tarjoavan konkreettisia mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti ja edistää samalla Suomen kannalta tärkeitä asioita osana kansainvälistä verkostoa”, Matias Marttinen sanoo.

Verkostoon kuuluu yli 1 400 jäsentä ja alumnia, jotka edustavat 120 eri kansallisuutta. Heihin lukeutuu muun muassa ministereitä, valtionpäämiehiä, hallitusten edustajia, toimitusjohtajia ja liike-elämän johtajia, kansalaisjärjestöjen johtajia, taiteilijoita, yrittäjiä, teknologian edelläkävijöitä, opettajia ja toimittajia.

Verkoston toiminnassa ovat olleet mukana muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Ruotsin kruununprinsessa Victoria, Uuden-Seelannin entinen pääministeri Jacinda Ardern, Facebookin perustaja Mark Zuckerberg sekä Googlen perustajat Larry Page ja Sergei Brin.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 029 504 7318 (kysymykset ministerille)