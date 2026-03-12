Säädökset malminetsintäluvan myöntämisestä muuttuvat. Kaivosviranomainen voi erityisestä syystä myöntää malminetsintäluvan kaivosalueelle, jos kaivosoikeus on rauennut tai peruutettu ja hakija on ollut tämän aiemman kaivosoikeuden haltija. Tämä olisi mahdollista silloin, kun luvan este perustuu lain siirtymäsäännöksiin. Samalla säädetään myös korvauksista, joilla turvataan maanomistajien oikeudet tilanteissa, joissa kaivoslain mukainen toiminta jatkuu heidän maillaan.

Hallitus lähetti 12.3.2026 lain tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Laki tulee voimaan 1.4.2026

Tavoitteena on helpottaa siirtymistä vanhojen kaivosoikeuksien perusteella tapahtuneesta toiminnasta nykyisen lain mukaiseen lupajärjestelmään. Näin voitaisiin jatkaa alueen tutkimista silloin, kun esiintymän hyödyntämispotentiaalia on perusteltua selvittää, mutta edellytyksiä louhinnan aloittamiseen ei vielä ole.

Muutokset selkeyttävät kaivosviranomaisen toimintaa, parantavat alan toimintaympäristön ennustettavuutta ja vahvistaa Suomen asemaa luotettavana investointiympäristönä. Lisäksi sen tavoitteena on varmistaa maanomistajien oikeuksien toteutuminen niissä tilanteissa, joissa kaivoslain mukainen toiminta jatkuu heidän alueillaan.

Kaivostoiminta edellyttää pitkäjänteisiä investointeja ja alueiden huolellista tutkimusta ennen louhinnan aloittamista. Lainsäädännön kehitys ja eri lainsäädännön muutosten siirtymäsäännökset ovat kuitenkin johtaneet tilanteisiin, joita on ollut vaikea ennakoida niin viranomaisten kuin toiminnanharjoittajienkin näkökulmasta.

