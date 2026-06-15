Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Suomen meriteollisuusstrategian luonnoksesta. Strategian tavoitteena on vahvistaa meriteollisuuden kilpailukykyä, kasvua ja uudistumista vuoteen 2035 saakka. Lausuntoja voi antaa 7.8.2026 asti.

Strategia tarkastelee suomalaisen meriteollisuuden nykytilaa, toimintaympäristön muutoksia sekä alan kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä teemoja. Näitä ovat innovaatiot ja teknologinen edelläkävijyys, osaaminen ja työvoiman saatavuus, vienti ja uudet markkinat, viranomaisalukset, hankinnat ja huoltovarmuus sekä investoinnit, rahoitus ja omistajuus.

Meriteollisuus on Suomelle perinteinen ja tärkeä teollisuudenala, joka työllistää merkittävän määrän ihmisiä ja tuottaa huomattavaa liikevaihtoa ja arvonlisää. Strategia kattaa meriteollisuuden koko arvoketjun telakoista ja kokonaistoimittajista laite- ja järjestelmätoimittajiin, ohjelmistotaloihin, suunnittelutoimistoihin ja muihin alan yrityksiin.

Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti strategian keskeisiin tavoitteisiin, teemakohtaisiin alatavoitteisiin, strategisiin linjauksiin, suosituksiin, tavoitetila 2035-kirjauksiin sekä ehdotettuihin toimenpiteisiin. Lausunnon voi antaa kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan niistä.

Lausuntopalaute ja lausuntoyhteenveto käsitellään elokuun 2026 aikana meriteollisuusstrategiaa valmistelevassa ohjausryhmässä.

Elinkeinoministeri Sakari Puisto asetti lokakuussa 2025 ohjausryhmän valmistelemaan kansallista meriteollisuusstrategiaa.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Leila Vilhunen, TEM, p. 029 504 7120

