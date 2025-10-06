Työ- ja elinkeinoministeriö on 6.10.2025 asettanut työryhmän, joka valmistelee uuden meriteollisuusstrategian. Se luovutetaan elinkeinoministerille kesäkuussa 2026. Tavoitteena on työryhmän esityksen pohjalta laatia tämän jälkeen valtioneuvoston periaatepäätös meriteollisuudesta.

Strategiatyön tavoitteena on kuvata suomalaisen meriteollisuuden toimintaympäristö sekä arvioida toimintaympäristön muutosta eteenpäin vuoteen 2035 asti. Työryhmä kuvaa toimenpiteet, joilla asetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Strategia tarkastelee myös valtion roolia ja yleisemmin kotimaisen omistajuuden merkitystä toimialan kehityksessä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ryhmän jäsenistö ja sihteeristö koostuu alan keskeisten toimijoiden edustajista.

Geopoliittinen tilanne on muutaman viime vuoden aikana muuttunut perustavanlaatuisesti. Suomalaistelakat ovat viime vuosina keskittyneet ennen kaikkea rakentamaan isoja risteilijöitä ja autolauttoja, jäänmurtajia ja viranomaisaluksia. Telakoiden perinteisten asiakkaiden lisäksi alushankintoja suunnittelevat maailmanpolitiikan muutosten seurauksena aivan uudet tahot.

Vuonna 2023 Suomessa toimi lähes 1 200 meriteollisuusalan yritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 30 500 henkilöä ja joiden liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa. Meriteollisuuden markkina on kansainvälinen, sillä tuotteista jopa 90 prosenttia menee vientiin. Meriteollisuuden ja alihankintaketjujen yritykset edustavat laajasti koko laivanrakennusalaa, johon kuuluu muun muassa uusia aluksia rakentavia ja vanhoja korjaavia telakoita, materiaali-, laite- ja järjestelmätoimittajia sekä suunnitteluun ja satama- ja vesirakentamiseen erikoistuneita yrityksiä.

Suomalaisen meriteollisuuden tilasta on tehty lukuisia selvityksiä, mutta viimeinen meriteollisuusstrategia on vuodelta 2013.

Lisätiedot:

työryhmän puheenjohtaja, teollisuusneuvos Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103

neuvotteleva virkamies Leila Vilhunen, TEM, p. 029 504 7120

