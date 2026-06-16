Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jossa vesilakiin lisättäisiin uusi merituulivoimahankkeen rakentamista ja purkamista koskeva luku, ja vesitalousasetukseen lisättäisiin sitä täydentävät tarkemmat säännökset.

Merituulivoimaa koskeva luku koskisi Suomen talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeiden rakentamista, purkamista ja purkamisen turvaamiseksi asetettavaa vakuutta. Säännöksistä ehdotetaan säädettäväksi vesilaissa, koska talousvyöhykkeellä ei sovelleta rakentamislakia.

Merituulivoimahankkeella tarkoitettaisiin tuulienergian hyödyntämiseen tarkoitettuja merituulivoimaloita ja niihin liittyviä rakennelmia, laitteita sekä hankkeen sisäisiä putkia ja kaapeleita, jotka sijaitsevat merialueella. Osa säännöksistä, kuten hankkeen toteuttamisen pidempi määräaika, tarpeelliset lupamääräykset, purkamisvelvollisuus ja purkamissuunnitelma, koskisi myös aluevesille sijoittuvia merituulivoimahankkeita.

Ehdotuksen taustalla on pääministeri Orpon hallitusohjelma, jonka mukaan merituulivoiman pelisäännöt ovat puutteelliset, ja talousvyöhykettä koskeva lainsäädäntöpohja tarvitsee täydennystä ja selkeyttämistä.

Rakentamisen sääntely tuotaisiin tarvittavilta osin talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeisiin. Purkamista koskevalla sääntelyllä varmistettaisiin, että käytöstä poistuvat rakennelmat puretaan hallitusti merenkulun turvallisuuden takaamiseksi ja meriympäristö huomioon ottaen. Lisäksi tarvitaan mekanismi, jolla purkutoimenpiteet saadaan toteutettua talousvyöhykkeellä niin, etteivät ne jää laiminlyöntitilanteissa valtion kustannettavaksi.

Vesitalousasetukseen ehdotettavat muutokset täsmentäisivät talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeen lupahakemuksessa ja purkamissuunnitelmassa esitettäviä tietoja sekä purkamisvakuuden kerryttämistä. Ehdotuksen mukaan vakuus kerrytettäisiin neljässä tasasuuruisessa erässä siten, että se kattaisi purkamiskustannukset kokonaan 20 vuoden kuluttua hankkeen valmistumisilmoituksesta.

Ehdotus toteuttaa osaltaan merituulivoiman edistämisen toimenpidesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä hankkeiden ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta, vahvistaa aiheuttamisperiaatteen toteutumista sekä sovittaa uusi sääntely mahdollisimman sujuvasti osaksi olemassa olevaa vesilain mukaista lupamenettelyä.

Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2027.

Lausuntoaikaa 29.7.2026 saakka

Lausuntoja pyydetään antamaan ensisijaisesti vastaamalla lausuntopyyntöön lausuntopalvelun kautta. Ohjeet palveluun rekisteröitymiseksi ja palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu sivulta.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelussa, se voidaan toimittaa myös ministeriön kirjaamoon sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi tai postitse osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjaamoon toimitetussa lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/25324/2025. Näin toimitettu lausunto pyydetään lähettämään esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona Word- tai PDF-muodossa, jotta lausuntoasiakirja ei sisällä tarpeettomia henkilötietoja, kuten yksityishenkilön sähköpostiosoitetta.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Hanna-Erika Savolainen, puh. 0295 047 166 (poissa 18.–30.6.)

johtava asiantuntija Outi Vilén, puh. 0295 047 016 (poissa 1.–28.6.)

teollisuusneuvos Pekka Grönlund, puh. 0295 064 815 (poissa 29.6.–26.7.)

