Elinkeinoministeri Sakari Puisto tapasi Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä pyöreän pöydän keskustelussa 27.5.2026. Vuoropuhelun tavoitteena oli kuulla yritysten näkemyksiä ja muodostaa mahdollisimman ajantasainen tilannekuva Suomesta investointiympäristönä. Palaute auttaa edistämään ulkomaisia investointeja Suomeen ja tunnistamaan keskeisiä kehittämistarpeita.

Tilaisuuteen osallistui ulkomaisomisteisia yrityksiä muun muassa teollisuuden, teknologian, energiaintensiivisten alojen, merenkulun ja terveysteknologian sektoreilta.

Yrityksiltä kerätyn ennakkopalautteen mukaan Suomen vahvuuksia ovat oikeusvaltioperiaate, toimiva infrastruktuuri sekä korkeatasoinen tutkimusyhteistyö.

”Maailma on muuttunut nopeammaksi, eivätkä geopolitiikan vanhat säännöt enää päde sellaisenaan. Yritysten pitää reagoida toimintaympäristöönsä nopeammin, ja sama pätee Suomeen. Meidän on pysyttävä muutoksessa mukana ja jopa sen edellä ollaksemme mahdollisimman kilpailukykyisiä”, ministeri Puisto totesi.

Keskustelussa käsiteltiin sääntely-ympäristöä, lupamenettelyjä, rahoitusta ja kannusteita, energian kustannustasoa sekä osaavan työvoiman saatavuutta. Yritykset nostivat esiin muun muassa tarpeen nopeuttaa ja yksinkertaistaa lupa- ja valitusprosesseja, lisätä sääntelyn ja verotuksen ennakoitavuutta sekä tukea erityisesti suurten teollisten ja vihreän siirtymän hankkeiden alkuvaihetta. Keskustelussa korostuivat myös sähkön pitkäjänteinen saatavuus ja kilpailukykyinen hinta sekä kansainvälisten osaajien houkuttelu Suomeen.

”Edullinen sähkö ja korkea osaamisemme ovat tärkeitä kilpailuetuja, joista on pidettävä huolta. Investointien taloudellisen lisäarvon arviointi on tärkeää sisällyttää osaksi luvituksen kokonaisharkintaa”, Puisto sanoi.

Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen piti tilaisuudessa alustuksen ulkomaisomisteisten yritysten merkityksestä Suomen taloudelle.

”Ulkomaisessa omistuksessa olevilla yrityksillä on keskeinen asema Suomen taloudessa. Ne tuovat mukanaan työpaikkoja, verotuloja, uutta pääomaa, teknologiaa, osaamista ja kansainvälisiä verkostoja sekä vahvistavat aluekehitystä eri puolilla maata. Invest in Finlandin työ ulkomaisten suorien investointien edistämisessä on olennainen osa Business Finlandin tehtävää kasvun vauhdittajana ja pitkäaikaisen arvon luojana”, Noponen totesi.

