Lausuntokierroksella olevilla muutoksilla sujuvoitettaisiin kasvuyrittäjien oleskelulupaprosessia. Tavoitteena on kohdentaa viranomaisten resursseja hakemuksiin, joiden tarkoituksena on aidosti perustaa kasvuyritys Suomeen. Samalla ehkäistään väärinkäytöksiä.

Nykyisin kasvuyrittäjän oleskelulupaa varten hakijan on etukäteen haettava Business Finlandilta lausunto siitä, että kasvuyrityksellä on edellytykset kansainväliseen kasvuun. Merkittävä osa lausunnoista on ollut kielteisiä eikä ole johtanut oleskelulupaan tai Suomeen muuttamiseen kasvuyrittäjänä. Osassa tapauksissa on myös ollut väärinkäyttöepäilyksiä.

Jatkossa Business Finlandin lausuntoa ei haettaisi erikseen etukäteen. Business Finlandin tekemä arvio sisältyisi maksulliseen oleskelulupahakemukseen. Muutos nostaisi hakijoiden kynnystä tehdä puutteellisia kokeiluhakemuksia ja säästäisi viranomaisten resursseja. Samalla kasvuyrittäjän oleskeluluvan edellytykset selkeytettäisiin lain tasolle.

Jos ulkomaalainen henkilö hakee Suomeen ensimmäistä oleskelulupaa ja haluaa ryhtyä yrittäjäksi, hän voisi jatkossa hakea Y-tunnuksen vasta oleskeluluvan saatuaan. Nykyisin Y-tunnus vaaditaan jo ennen hakemusta, vaikka oleskelulupaa ei välttämättä myönnetä.

Muutosten ei arvioida vaikuttavan merkittävästi Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisille kasvuyrittäjille. Sen sijaan oleskelulupaprosessi olisi jatkossa sujuvampi niille hakijoille, jotka aidosti suunnittelevat kasvuyrityksen tai yrityksen perustamista Suomeen.

Esitys on lausuntokierroksella 27.5.–8.7.2026. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys syysistuntokaudella 2026. Muutokset tulisivat voimaan alkuvuodesta 2028.

erityisasiantuntija Tuulia Muuronen, p. 0295 047 329