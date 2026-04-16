Jatkossa tuotantolaitosten lupamenettelyt vastaavat paremmin maanpuolustukselle tärkeiden kohteiden tarpeisiin. Taustalla ovat muutokset Suomen turvallisuusympäristössä. Muutokset tulevat voimaan 21.4.2026.

Eduskunta antoi 16.4.2026 vastauksen hallituksen esitykseen, jolla lisättäisiin maanpuolustukselle tärkeitä tuotantolaitoksia koskevat säännökset vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin ja rakentamislakiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset 17.4.2026.

”Maanpuolustukselle tärkeitä tuotantolaitoksia koskeva lainsäädäntö on nyt päivitetty muuttuneen turvallisuusympäristön tarpeisiin. Kriittisten puolustusteollisuuden investointien lupaprosessit ovat jatkossa sujuvia, eli nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

”Kun kyse on turvallisuudelle tärkeistä tuotantolaitoksista, lupaprosessien on toimittava sujuvasti. Nyt viranomaisilla on tarvitsemaansa joustoa poikkeuksellisissa tilanteissa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Maanpuolustukselle tärkeä tuotantolaitos voidaan sijoittaa erityisen sijoittamisluvan perusteella. Viranomaiset voivat asettaa tuotantolaitoksen etusijalle tiettyjen lupahakemusten käsittelyssä. Tuotantolaitoksia koskevien tietojen julkaisua voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden tai kansainvälisten velvoitteiden kannalta.

Rakentamisen luvituksesta sujuvampi

Rakentamislakiin lisätään rakentamisluvan myöntämiseen liittyvä uusi sijoittamislupa, joka mahdollistaa maanpuolustukselle tärkeän tai varautumisen edellyttämän tuotantolaitoksen sijoittamisen ratkaisemisen ilman asemakaavaa tai suoraan rakentamista ohjaavaa yleiskaavaa. Tämä sujuvoittaa rakentamisen luvitusta.

Tavoitteena on myös varmistaa, että tuotantolaitosten rakentaminen voi pysyä aikataulussa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi tietyin edellytyksin myöntää luvan aloittaa rakentaminen myös silloin, kun rakentamislupa perustuu poikkeuslupaan, joka ei ole vielä lainvoimainen.

