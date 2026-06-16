25 vuotta täyttäneet työnhakijat voivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettävät työttömyysetuutta.

”Helpotukset työttömyysturvalla opiskeluun voivat parantaa monen työnhakijan edellytyksiä löytää uusi työpaikka ja kehittää omaa osaamistaan myös työttömyysjakson aikana. Tämä on yksi konkreettinen teko byrokratian purkamisessa. Jatkossa työttömänä voi opiskella avoimia korkeakouluopintoja ilman, että siitä tarvitsee jatkuvasti olla johonkin ilmoittamassa”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Työttömän on haettava työtä myös opintojen aikana

Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta. Tämä koskee 1.7.2026 tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa.

Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työmahdollisuuksia työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Lisäksi työnhakijalla on velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan.

Työnhakijan näkökulmasta opintojen vaikutus työttömyysturvaoikeuteen on aiempaa ennakoitavampaa. Hallinnollinen taakka vähenee, kun työnhakijan ei tarvitse ilmoittaa avoimista opinnoistaan työvoimaviranomaiselle. Myöskään työvoimaviranomaisen tai KEHA-keskuksen ei tarvitse jatkossa tehdä selvitystyötä, joita kyseisiin opintoihin liittyy.

Tasavallan presidentti vahvisti lainsäädäntömuutokset 16.6.2026 ja ne tulevat voimaan 1.7.2026.

Mallin laajentamista selvitetään

Eduskunta päätti muutoksia käsitellessään edellyttää valtioneuvostolta, että se selvittää, millä edellytyksin ammatillisten opintojen ja yliopistojen niin sanotulla erillisopinto-oikeudella järjestettyjen opintojen opiskeleminen työttömyysetuutta menettämättä voisi olla työnhakijoille mahdollista ja millaisia kustannuksia siihen liittyy. Selvitys on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2027 huhtikuun loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää asiaa eduskunnan antamaan määräaikaan mennessä.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 029 504 7318 (kysymykset ministerille)

hallitusneuvos Timo Meling, TEM, p. 0295 049 084