Osallistu työ- ja elinkeinoministeriön virkapuheenvuoron valmisteluun
Ministeriöissä valmistaudutaan tulevaan hallituskauteen. Kansliapäälliköiden viestien ja ministeriöiden virkapuheenvuorojen valmistelu on käynnissä.
Virkapuheenvuoro käsittelee työ- ja elinkeinoministeriön keskeisiin vastuisiin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisuehdotuksia.
”Kutsumme sidosryhmämme osallistumaan valmisteluun. Haluamme saada näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia olemassa oleviin haasteisiin. Kannustan sekä virkakuntaamme että sidosryhmiämme rohkeuteen. Tavoitellaan yhdessä toimivia, innovatiivisia ratkaisuja niin elinkeinoelämän, työllisyyden kuin ilmastotavoitteiden kysymyksiin”, kannustaa kansliapäällikkö Timo Jaatinen.
Työ- ja elinkeinoministeriön virkapuheenvuoro rakentuu TEM:n ja hallinnonalan strategian kolmesta päätavoitteesta.
Nämä ovat
- elinkeinoelämä uudistuu ja alueiden elinvoima vahvistuu,
- työllisyys kasvaa ja osaavan työvoiman saatavuus paranee,
- puhtaat investoinnit edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Virkapuheenvuoro valmistellaan ministeriössä laajassa yhteistyössä hallinnonala ja sidosryhmät osallistaen.
Kommentteja valmisteluun voi jättää lausuntopalvelun kautta 27.4.–24.5.2026 välisenä aikana.
Lisätiedot:
Ekonomisti Samuli Rikama, TEM
Neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen, TEM
Sähköpostit ovat muotoa [email protected]
