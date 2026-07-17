Sähkönkulutuksen automaattista ajoittamista koskevat säännökset täsmentyvät
Valtioneuvosto antoi 16.7. asetuksen, jolla täsmennetään sähkömittareiden kautta toteutettavan markkinapohjaisen kuormanohjauksen sääntelyä. Muutos helpottaa sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia ajoittaa kulutustaan automaattisesti esimerkiksi sähkön hinnan perusteella. Valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1.9.2026.
Asetuksen mukaan sähkönkäyttäjä voi markkinapohjaisessa kuormanohjauksessa valtuuttaa sähkönmyyjän tai muun palveluntarjoajan ohjaamaan sähkölämmityksen tai muun merkittävän sähkönkulutuksen ajankohtaa. Ohjauskäskyt välitetään Fingridin ylläpitämän sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon eli Datahubin kuormanohjausrajapinnan kautta.
Asetuksessa säädetään tarkemmin kuormanohjaustoiminnallisuuden toteuttamisesta, osapuolten välisestä tiedonvaihdosta sekä asiakkaan antaman valtuutuksen käsittelystä. Lisäksi mittausasetukseen tehdään eräitä teknisiä ja ajantasaistavia muutoksia. Asetuksen säännöksiä on tarkennettu lausuntopalautteen perusteella.
Muutoksilla toteutetaan pääministerin Orpon hallitusohjelmaa asetettuja tavoitteita edistää kuluttajien mahdollisuuksia ohjata sähkönkulutustaan sekä mahdollistaa kuormanohjauksen teknisten ratkaisujen laajempi hyödyntäminen sähkölämmitteisissä kiinteistöissä.
Kuormanohjaus otetaan käyttöön vaiheittain
Sähkömarkkinalain markkinapohjaista kuormanohjausta koskevaa säännöstä muutettiin kesäkuussa 2026 siten, että järjestelmä voidaan ottaa jakeluverkoissa käyttöön porrastetusti 1.9.2026–1.6.2027. Nyt annettu asetus täydentää lakia ja antaa sähkömarkkinoiden toimijoille tarkemmat säännöt järjestelmän toteuttamista varten.
Jakeluverkonhaltijan on viimeistään 1.6.2027 mahdollistettava asiakkaan valtuuttamalle sähkömarkkinaosapuolelle pääsy etämittauslaitteiston kuormanohjausreleen ohjaukseen. Verkonhaltijan on myös mahdollistettava asiakkaan kuormien ja laitteiden liittäminen kuormanohjausreleeseen, jos sähkönkäyttöpaikan tekniset edellytykset täyttyvät.
Uudistuksen tavoitteena on tuoda kulutusjousto helposti esimerkiksi sähkölämmittäjien ulottuville. Automaattisen ohjauksen avulla sähkönkäyttöä voidaan siirtää edullisempiin ajankohtiin, mikä voi pienentää asiakkaan sähkölaskua. Kulutuksen ajoittaminen tukee samalla sähköjärjestelmän tasapainoa ja toimitusvarmuutta. Lähtökohtaisesti uudistus tulee loppukäyttäjälle käyttöön, kun hänelle asennetaan uusi mittari.
Lisätiedot:
hallitussihteeri Daniela Karlsson, TEM, p. 0295 047 371 (poissa 3.8.2026 asti)
teollisuusneuvos Tatu Pahkala, TEM, p. 0295 064 217 (poissa 4.8.2026 asti)
TEM tiedote 19.3.2026: Lausunnolle lakiluonnos markkinapohjaisen kuormanohjauksen käyttöönoton porrastuksesta (sähkömarkkinalain 65 b §)