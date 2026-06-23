Selvityksen mukaan Suomeen muuttavat tarvitsisivat mahdollisuuden sähköiseen asiointiin jo ennen muuttoa, jotta tarvittavia viranomaisasioita voisi hoitaa sujuvasti.

Suomi on monin tavoin houkutteleva maa kansainvälisille huippuosaajille, mutta viranomaispalveluiden sujuvuudessa on kehitettävää. Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys kartoitti Suomeen muuttamisen ongelmakohdat ja kokosi ratkaisuja niihin.

”Kilpailu huippuosaajista on kovaa ja kysyntää parhaille tekijöille riittää. Meidän tulee määrätietoisesti edetä kohti yhden luukun mallia. Tämä on Suomelle tärkeä valtti kansainvälisessä kilpailussa huippuosaajista. Aiheesta on käyty keskustelua jo pitkään ja nyt eri ratkaisuvaihtoehdot on kartoitettu tulevien päätöksien tueksi”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Selvityksen mukaan asioinnin haasteita ovat:

Muuttaja ei pysty aloittamaan viranomaisprosesseja lähtömaasta, koska monet palvelut edellyttävät asiointia paikan päällä Suomessa.

Vahva tunnistautuminen ja sähköinen asiointi eivät ole mahdollisia.

Muuttaja joutuu antamaan samoja tietoja moneen kertaan, eivätkä tiedot siirry viranomaiselta toiselle.

Ratkaisuina sähköisen tunnistautumisen ja asioinnin mahdollistaminen

Selvityksen mukaan haasteita voitaisiin ratkoa ainakin kahdella tavalla. Muuttaja voisi saada käyttöönsä sähköisen vahvan tunnistautumisvälineen jo lähtömaassa oleskeluluvan myöntämisen jälkeen. Välineen saaminen perustuisi oleskelulupamenettelyssä kasvokkain tehtyyn tunnistamiseen. Toinen vaihtoehto olisi, että muuttaja rekisteröitiin Suomen väestötietojärjestelmään etänä ja hän saisi käyttöönsä soveltuvan digitaalisen asiointivälineen.

Ratkaisuja voitaisiin myös yhdistää, jolloin sujuvoittava vaikutus olisi kattavin. Tekniset ratkaisut kehittyvät nopeasti, ja selvityksessä on huomioitu myös eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon valmistelu.

Elinkeinoelämän toimijat ja kaupungit ovat jo pitkään korostaneet, että muuttajien asiointipolkua on tarve sujuvoittaa. Valtion palvelupolku yhdistyy kuntien palveluihin, jotka ovat tärkeitä Suomeen muuttajille.

"Sujuvampi asiointi on suoraan yhteydessä yritysten kykyyn rekrytoida ja kasvaa, ja kansainväliset osaajat ovat monille suomalaisille yrityksille kasvun edellytys. Kilpailun ollessa globaalia myös Suomen palveluiden on oltava kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Selvitys tuo konkreettisesti esiin kansainvälisten osaajien asioinnin pullonkaulat ja ratkaisuja niihin, ja toivomme sen auttavan viemään ratkaisuja nopeasti käytäntöön. Sujuva ja ennakoitava prosessi on Suomelle valttikortti, kun tavoittelemme kansainvälisiä osaajia", sanovat selvitykseen tutustuneet Helsingin kaupungin maahanmuuttojohtaja Glenn Gassen, Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen ja Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Mikko Räsänen.

Muutokset edellyttäisivät useita lakimuutoksia ja tietojärjestelmämuutoksia. Selvityksen lähtökohtana oli huippuosaajien asioinnin sujuvoittaminen, mutta sähköisen asioinnin ja tunnistautumisen hyödyt ulottuisivat laajemmallekin.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Katri Niskanen, TEM, p. 0295 047 373

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset ministerille)