Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys suosittaa Suomeen parlamentaarista, hallituskaudet ylittävää ohjelmaa yrittäjyyden pitkäjänteiseksi edistämiseksi. Ohjelma kokoaisi yhteen toimia, joilla Suomi voisi vahvistaa yrittäjyyden edellytyksiä, parantaa yritysten kasvumahdollisuuksia ja uudistaa elinkeinorakennetta.

Selvityksen mukaan yrittäjyyden keskeiset pullonkaulat liittyvät muun muassa verotukseen, sääntelyyn, rahoituksen saatavuuteen, osaamiseen ja yrityspalveluihin. Monet näistä kysymyksistä vaativat pitkäjänteistä valmistelua ja laajaa poliittista sitoutumista yli hallituskausien.

”Suomi tarvitsee uusia kasvun lähteitä, lisää yrittäjyyttä sekä vahvempaa yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. Parlamentaarinen yrittäjyysohjelma olisi Suomessa uusi kasvun avaus ja voisi tarjota hyvän ja pitkäjänteisen pohjan ratkaisuille, joilla madallamme yrittäjyyden kynnystä ja vahvistamme yritysten kasvuedellytyksiä sekä sitä kautta vahvistamme Suomen talouskasvua”, sanoo TEM:n ylijohtaja Juhapekka Ristola.

Selvityksessä tarkasteltiin Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan ja Viron yrittäjyyttä edistäviä toimintamalleja. Työssä tunnistettiin noin 40 mallia, joista kymmenen valittiin tarkempaan analyysiin. Selvitys antaa seitsemän suositusta mallien soveltamiseksi Suomeen.

Suositukset koskevat parlamentaarisen yrittäjyysohjelman lisäksi muun muassa yrittäjyyteen ja omistajuuteen kannustavaa verotusta, sääntely-ympäristön kehittämistä, yrittäjyyden ja palkkatyön yhteensovittamista, TKI-toiminnan verokannustimia, mikro- ja pk-yritysten rahoitusta sekä pk-yritysten kansainvälistymispalveluita.

Selvityksen mukaan Suomi voi hyödyntää verrokkimaiden kokemuksia esimerkiksi Viron yrittäjätilistä, Tanskan sääntelyfoorumista ja kansainvälistymispalveluista sekä Ruotsin ja Alankomaiden rahoitusratkaisuista. Mallien soveltaminen Suomeen vaatii tarkempaa valmistelua ja vaikutusten arviointia.

TEM:n julkaiseman selvityksen ”Toimintamalleja yrittäjyyden edistämiseen. Opit ja suositukset verrokkimaista” on tehnyt 4FRONT Oy.

