Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt selvityshankkeen, jossa suuryritykset arvioivat kasvun ja aktiivisen omistajuuden tärkeimpiä keinoja. Hanke tunnistaa toimia, joilla voidaan vahvistaa suuryritysten kasvuedellytyksiä ja Suomen talouden kasvua. Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja NIBS-ajatushautomo.

Selvitys tarkastelee muun muassa liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämistä, omistajuutta, kansainvälistymistä, verotusta, kauppapolitiikkaa ja työvoiman saatavuutta. Lisäksi hanke arvioi suuryritysten spin-offien ja Corporate Venturing -toiminnan roolia Suomen startup-ekosysteemin vahvistamisessa. Selvitys tarkastelee myös, miten julkiset toimijat ja muut sidosryhmät voivat lisätä näiden toimintamallien vaikuttavuutta.

Suuryrityksillä on merkittävä rooli Suomen talouskasvussa. Ne toimivat kasvun vetureina, ja niiden vaikutukset ulottuvat laajasti esimerkiksi alihankintaverkostoihin. Tavoite nostaa T&K-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta edellyttää kasvutoimia erityisesti suuryrityksiltä.

Kasvua syntyy tuottavuuden vahvistumisesta, investoinneista ja laajentumisesta uusille markkinoille. Tuottavuutta vauhdittavat esimerkiksi yritysostot, uudet tuotteet ja liiketoimintojen kehittäminen.

Hanke päättyy 31.10.2026.

erityisasiantuntija Daria Kautto, Laurea, p. 050 310 4517, [email protected]

toimitusjohtaja Juho-Petteri Huhtala, NIBS, p. 050 576 8382, [email protected]

johtava asiantuntija Anne Rothovius, TEM, p. 0295 063 532, [email protected]

neuvotteleva virkamies Mari Hakkarainen, TEM, p. 029 506 2144, etunimi.sukunimi@gov.

