Pohjoismaiden merkittävin ydinenergia-alan tapahtuma Nordic Nuclear Forum 2026 kokoaa 26.–27.5. Tukholmaan yli seitsemänsataa osallistujaa. Se kokoaa yhteen päättäjiä, yritysjohtajia, viranomaisia, teknologiakehittäjiä ja asiantuntijoita energiasektorilta, julkishallinnosta, tutkimuslaitoksista ja ydinenergian toimitusketjusta.

Tilaisuuden avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Forum keskustelee ydinenergian tulevaisuudesta, energiaturvallisuudesta, teollisuuden kilpailukyvystä, innovaatioista ja osaamisen kehittämisestä Pohjoismaissa ja kansainvälisesti teemalla ”A Region Moving Ahead”.

”Pohjoismainen yhteistyö on entistä tärkeämpää, kun maat etsivät luotettavia, puhtaita ja kilpailukykyisiä energiaratkaisuja. Tämä Foorumi tarjoaa mahdollisuuden esitellä vahvaa osaamistamme, vahvistaa kumppanuuksia sekä tunnistaa tulevien investointien ja kasvun mahdollisuuksia”, toteaa ministeri Multala.

”Suomi on tunnettu ydinenergia-alan edelläkävijä, ja meidän esimerkkimme kiinnostaa ympäri maailmaa. Suunnitteilla olevat ydinenergian edistämistoimet sekä Suomen vankka ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvä osaaminen ovat asioita, joita tuon ylpeänä esiin foorumin puheenvuoroissa ja keskusteluissa", Multala jatkaa.

Foorumin ohjelmaan kuuluu myös laaja näytteilleasettajien alue sekä runsaasti yritysten välisiä verkostoitumismahdollisuuksia. Osallistujat käsittelevät ydinenergian koko elinkaareen liittyviä kehityskulkuja, kuten uusia ydinvoimahankkeita, edistyneitä teknologioita, toimitusketjujen mahdollisuuksia, turvallisuutta, jätehuoltoa ja osaamisen kehittämistä.

Ministeri Multala tutustuu Tukholmassa myös Novatron Fusion Groupin (NFG) täysimittaiseen kokeelliseen fuusiolaitokseen Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa.

Nordic Nuclear Forum 2026 -tapahtuman järjestää FinNuclear yhteistyössä Nuclear Swedenin ja Norwegian Nuclear Associationin kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös Suomen työ- ja elinkeinoministeriö sekä Ruotsin hallituksen kanslia.

