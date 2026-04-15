Suomi ja Kanada allekirjoittivat 14.4.2026 Ottawassa yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU), joka vahvistaa maiden kahdenvälistä yhteistyötä erityisesti meriteollisuudessa ja arktisissa kysymyksissä. Pöytäkirjan allekirjoittivat elinkeinoministeri Sakari Puisto ja Kanadan teollisuusministeri Melanie Joly.

”Suomella ja Kanadalla on yhteinen näkemys arktisen alueen strategisesta merkityksestä. Yhteisymmärryspöytäkirja tukee myös ICE Pact -jäänmurtajayhteistyön tavoitteiden edistämistä maiden välillä”, ministeri Puisto toteaa.

Pöytäkirjassa sovitaan käytännön yhteistyön edistämisestä meriteollisuuden suorituskykyjen, teollisten kumppanuuksien ja arktiseen toimintaympäristöön liittyvien ratkaisujen kehittämisessä. Näihin kuuluu muun muassa yhteistyö jäänmurtajahankkeissa ja meri-, satelliitti- sekä viestintäteknologioissa.

Ministeri Puisto vierailee Kanadassa tasavallan presidentti Alexander Stubbin työvierailuvaltuuskunnan jäsenenä. Vierailun aikana ministeri Puisto tapasi teollisuusministeri Jolyn lisäksi muun muassa myös Kanadan tekoälyministeri Evan Solomonin sekä energia- ja luonnonvaraministeri Timothy Hodgsonin. Tapaamisessaan 13.4.2026 ministerit Solomon ja Puisto sopivat Suomen ja Kanadan yhteistyön tiivistämisestä suvereenissa teknologiassa ja tekoälyssä.

Tasavallan presidentin vierailuun osallistuu myös laaja yritysdelegaatio, jossa on edustettuna yrityksiä erityisesti puolustus-, teknologia-, meri- ja kaivosteollisuudesta. Vierailun yhteydessä tasavallan presidentti Stubb ja Kanadan pääministeri Mark Carney antoivat yhteisen julkilausuman Ottawassa 14.4.

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada käynnistivät syksyllä 2024 ICE Pact (Icebreaker Collaboration Effort) -jäänmurtajayhteistyön, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä maailmanluokan arktisten ja polaaristen jäänmurtajien sekä niihin liittyvien suorituskykyjen kehittämisessä.

