Suomi ja Ruotsi ovat sopineet tutkimustarkoituksessa Ruotsiin siirrettävän käytetyn ydinpolttoaineen ja sen tutkimustoiminnan seurauksena syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta Ruotsiin. Hallitusten välisen sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Ruotsin puolelta ilmasto- ja ympäristöministerin valtiosihteeri Helena Dyrssen.

Sopimus tarvittiin, koska voimassa olevat maiden väliset ydinenergia-alaa koskevat valtiosopimukset eivät sisällä määräyksiä tutkimustarkoituksessa siirrettävän ydinjätteen loppusijoittamisesta.

Maiden välille neuvoteltu sopimus luo toiminnalle kehyksen EU:n ydinjätedirektiivin tarkoittamalla tavalla. Lisäksi ydinjätehuollon toimijat tekevät käytetyn ydinpolttoaineen tutkimuksesta sitovan sopimuksen, jossa sovitaan myös tarkemmista tutkimustoiminnan jälkeisistä jätehuollon yksityiskohdista.

Sopimuksen mukaan Suomesta peräisin oleva ja Ruotsiin tutkimustarkoituksessa siirrettävä käytetty ydinpolttoaine ja sen tutkimuksen seurauksena syntyvä radioaktiivinen jäte voidaan loppusijoittaa Ruotsin alueella, jos sopimuksessa määritetyt edellytykset täyttyvät.

Sopimus ei luo taloudellisia velvoitteita valtioiden välille. Suomessa käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä toimintansa yhteydessä tuottava toiminnanharjoittaja vastaa jätehuollon toimenpiteiden kustannuksista täysimääräisesti.

Suomalaisilla voimayhtiöillä on aika ajoin tarve viedä käytettyä ydinpolttoainetta tutkimustarkoituksessa Ruotsiin, koska vastaavia tutkimusmahdollisuuksia ei Suomessa ole.

Ydinenergia-asetuksen mukaan tutkittavaksi vietävän jätteen määrän tulee olla niin vähäinen, ettei sillä ole oleellista merkitystä jätehuoltovelvollisen huolehtimisvelvollisuuden kannalta ja on määrältään vastattava tutkimusmenetelmässä tarvittavaa ydinjätemäärää. Lisäksi tutkittavaksi voidaan viedä ydinjätettä ainoastaan, jos se on tarpeen turvallisuuden parantamiseksi tai luvanhaltijan ydinjätehuollon edellytysten edistämiseksi.

Säteilyturvakeskus on radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta vastaava toimivaltainen viranomainen Suomessa. Se myös myöntää hakemuksesta luvan ydinjätteiden siirtoon.

Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä lausunnolle ennen eduskunnan käsittelyä

Valtioneuvosto valtuutti viime lokakuun lopulla ministeri Sari Multalan allekirjoittamaan sopimuksen Suomen hallituksen puolesta. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen tarvitaan vielä Suomen eduskunnan ratifiointi sopimukselle.

Tätä koskeva esitysluonnos on lähetetty 4. toukokuuta lausunnolle Lausuntopalvelu-fi -sivuston kautta. Lausuntoaika päättyy 16.6.2026, jonka jälkeen hallitus toimittaa esityksen sopimuksen hyväksymisestä eduskunnan käsittelyyn.

