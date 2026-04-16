Suomi on liittynyt tekoälyn, puolijohteiden ja kriittisten mineraalien toimitusketjuja turvaavaan Pax Silica -aloitteeseen. Suomen puolesta julistuksen allekirjoitti elinkeinoministeri Sakari Puisto Washingtonissa 16.4.2026.

Pax Silica kokoaa yhteen maailman johtavia teknologiamaita. Aloite on Yhdysvaltain joulukuussa 2025 käynnistämä kansainvälinen strateginen kumppanuus, jonka tavoitteena on turvata tekoälyn, puolijohteiden ja kriittisten mineraalien toimitusketjut. Samalla se edistää innovaatioita, vahvistaa turvallista digitaalista infrastruktuuria ja suojaa herkkiä teknologioita.

”Yhdysvallat on Suomelle keskeinen liittolainen. Pax Silican kautta voimme edelleen syventää ulko- ja turvallisuuspoliittista, taloudellista sekä teknologista yhteistyötämme. Samalla aloite tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vahvistaa taloudellista turvallisuutta muiden osallistujamaiden kanssa”, toteaa ulkoministeri Elina Valtonen.

”Suomi on vahva teknologia- ja innovaatiomaa, jolla on korkeatasoista tutkimusta ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä yrityksiä. Aloite vahvistaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia yhteistyölle Yhdysvalloissa ja avaa myös uusia mahdollisuuksia aloilla, joissa Suomella on vahvuuksia”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Pax Silica syventää yhteistyötä maiden välillä aloilla, joilla niiden osaaminen ja voimavarat täydentävät toisiaan. Tällaisia aloja ovat tietoliikenneyhteydet, kriittiset mineraalit, puolijohteet ja energia. Ne ovat keskeisiä tekoälyn kehitykselle sekä turvallisen digitaalisen infrastruktuurin, teollisen kapasiteetin ja kestävien toimitusketjujen vahvistamiselle.

”Yhteistyö Yhdysvaltojen ja muiden tekoälyn uusien teknologioiden kärkimaiden kanssa on Suomelle tärkeää. Pax Silica voi avata suomalaisille yrityksille pääsyä korkean teknologian arvoketjuihin ja vahvistaa samalla myös suomalaisten kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia”, Puisto toteaa.

Aloitteeseen on liittynyt jo noin kymmenkunta maata, muun muassa Ruotsi, Australia, Intia, Japani, ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Lars Aikala, puh. 029 504 7330

ylijohtaja Juhapekka Ristola, TEM, p. 029 5047 399

osastopäällikkö Tuomas Tapio, UM, p. 029 535 0918