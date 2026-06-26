Kokouksen tavoitteena on vahvistaa kumppanimaiden yhteistyötä tekoälyyn, luotettaviin teknologioihin ja strategisiin toimitusketjuihin liittyen. Yhteistyötä syvennetään edistämällä yritysten välistä yhteistyötä, investointeja ja innovaatiota. Kokous pidetään Yhdysvalloissa, Washington DC:ssä 25.-26.6.2026.

Huippukokouksen yhteydessä kokoukseen osallistuneet maat julkistivat AI Opportunity Partnership -lausuman. Suomen allekirjoittajana toimi työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Juhapekka Ristola.

Lausuma korostaa luotettavaa yhteistyötä, taloudellista turvallisuutta, innovaatioita ja reilua kilpailua tekoälyn kehittämisen perustana. Lisäksi siinä painotetaan kasvua ja investointeja tukevaa sääntelyä, tulevaisuuden toimitusketjuja sekä yksityisen sektorin roolia tekoälyn, puolijohteiden ja datakeskusinvestointien kehittämisessä.

Suomi liittyi mukaan aloitteeseen tämän vuoden huhtikuussa. Kokouksen yhteydessä Pohjoismaiden edustajat tapasivat myös erikseen Yhdysvaltojen ulkoministeriön alivaltiosihteeri Jacob Helbergin.

Pax Silica Summit kokoaa yhteen nykyisiä Pax Silica -aloitteen allekirjoittajia, kumppanitalouksien edustajia sekä teknologiaa rakentavien ja rahoittavien yritysten johtoa. EU liittyi Pax Silicaan 25.6.206. Tällä viikolla myös Alankomaat, Saksa ja Kreikka ovat allekirjoittaneet aloitteen.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Juhapekka Ristola, TEM, p. 029 5047 399

kehittämispäällikkö Jonna Lehtinen, TEM, p. 029 504 7295

