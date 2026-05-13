Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi vetymarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitetyillä laeilla Suomeen luodaan vetymarkkinoita koskeva kansallinen lainsäädäntö ja panna täytäntöön EU:n uusi kaasumarkkinasääntely. Tavoitteena on tukea Suomen vetytalouden kehittymistä, vahvistaa kansantalouden etua ja luoda selkeät pelisäännöt syntyville vetymarkkinoille. Esityksen valmistelussa on otettu huomioon Suomen vetytalouden kehitys.

Vetymarkkinalain tavoitteena on varmistaa, että kansalliset, alueelliset ja eurooppalaiset vetymarkkinat voivat kehittyä tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Lailla edistettäisiin avoimia ja ennakoitavia sääntöjä, jotka tukevat kilpailua, toimitusvarmuutta ja kohtuuhintaisen, laadukkaan vedyn saatavuutta. Samalla sääntely tukisi energiajärjestelmän irtautumista fossiilisista polttoaineista ja vetyjärjestelmän asteittaista rakentumista.

Esityksen taustalla ovat vuonna 2024 annetut EU:n kaasumarkkinadirektiivi ja kaasumarkkina-asetus. Niillä säädettiin ensimmäistä kertaa EU-tason säännöistä vetymarkkinoille. Samalla päivitettiin maakaasumarkkinoiden sääntelyä.

Lisäksi esityksellä pantaisiin kansallisesti toimeen energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta koskevan REMIT-asetuksen päivitettyjä seuraamussäännöksiä.

Esitys on valmisteltu TEM:n työryhmässä, jonka tehtävänä oli valmistella EU:n uuden kaasumarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa. Työssä otettiin huomioon myös pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman tavoitteet, valtioneuvoston vetyä koskeva periaatepäätös sekä eurooppalaisen vetymarkkinan kehitys.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi tilassa. Vetyverkkojen sääntelyn täyttä käyttöönottoa koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin vasta 1. tammikuuta 2033 alkaen.

Lausuntoaika päättyy 8.7.2026

