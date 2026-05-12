Toimintaympäristömme muuttuu ja sen myötä ministeriömmekin. TEM:n organisaatioon aletaan valmistella muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta.

Tavoitteena on strategialähtöinen organisaation osittaisuudistus, jonka tuloksena olisi vaikuttavampi ja yhtenäisempi politiikkaohjaus.



Miksi tarvitaan organisaatiomuutosta?



”Ministeriön tehtäviä, organisointia ja resursointia on jatkuvasti arvioitava muuttuvan toimintaympäristön ja uudistuneen strategian näkökulmasta”, kertoo kansliapäällikkö Timo Jaatinen.



”Työpolitiikan politiikkavastuut, ohjaus ja organisointi ovat ministeriössä nykyisin hajallaan ja osastojen työnjako osin epäselvä. Uudelleenorganisoinnilla pyrimme vastaamaan paremmin strategiamme kärkiteemaan osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyden kasvua koskien”, kansliapäällikkö jatkaa.



Työlainsäädännön, työllisyyspolitiikan, työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän ja maahanmuuton valmistelussa ja ohjauksessa on tarve lisätä keskinäisiä synergioita ja resurssien joustavaa käyttöä.



Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnille vuoden 2025 alusta on muuttanut toimintaympäristöä merkittävästi ja uudistanut myös ministeriön roolia palvelujärjestelmän ohjauksessa. Työllisyyspalveluiden, työttömyysturvan sekä työvoiman maahanmuuton ja kotoutumisen tiiviimpi integrointi ministeriön sisällä tukee palvelujärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin vastaamista.



Miten organisaatio muuttuisi?



Nykyisten työllisyys ja toimivat markkinat -osaston, alueet ja kasvupalvelut -osaston ja työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön työnjakoa selkeytetään ja toimintoja kootaan yhteen.



Jatkossa ministeriössä olisi nykyisten energiaosaston ja innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston lisäksi kolme uudistettua osastoa eli

alueet ja kasvupalvelut

työllisyys

markkinat



Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa olisi jatkossa elinkeinopoliittinen alivaltiosihteeri, maahanmuuttojohtaja sekä kotoutumisyksikkö, ohjausyksikkö, henkilöstö- ja hallintoyksikkö, sisäinen tarkastus ja johdon tuki -toiminto.

Suunnitteilla oleva osittainen organisaatiomuutos on strategia- ja toimintaympäristölähtöinen, ministeriön sisäinen tehtävien uudelleenjärjestely eikä siihen sisälly henkilöstön vähennystavoitteita.



Miten muutosta valmistellaan?

Uudistuksen valmistelu, siihen liittyvät yt-neuvottelut ja säädösmuutosten valmistelu aloitetaan toukokuussa.

”Uskon, että muutoksen myötä pystymme entistä paremmin toteuttamaan strategisia tavoitteitamme”, korostaa kansliapäällikkö Timo Jaatinen.

Lisätiedot:

kansliapäällikkö Timo Jaatinen, TEM, p. 0295 047 082

