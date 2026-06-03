Työministeri Matias Marttinen osallistuu 3.–4.6.2026 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssiin Genevessä. Hän pitää pääistunnossa puheen tekoälyn vaikutuksista työelämään. Työministeri tapaa vierailunsa aikana muun muassa ILO:n pääjohtajan Gilbert Houngbon.

Työministeri Marttinen kommentoi puheessaan ILO:n pääjohtajan raporttia tekoälyn valjastamisesta ihmisarvoisen työn edistämiseksi.

"Raportin keskeinen viesti on selvä: tekoälyn vaikutukset riippuvat valinnoista, joita teemme. Työtehtävien sisällöt voivat tekoälyn myötä muuttua, mutta monet vaikutuksista voivat olla myös positiivisia. Toivon, että keskitymme tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin vastuullisesti", työministeri Marttinen sanoo.

Työkonferenssin muita aiheita ovat muun muassa ihmisarvoinen työ alustataloudessa, sosiaalinen vuoropuhelu ja kolmikantayhteistyö sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen työelämässä. Lisäksi konferenssissa käsitellään kansainvälisten työelämän normien toimeenpanoa ja työelämän oikeuksien toteutumista eri maissa.

ILO on YK:n alainen järjestö, joka luo kansainvälisiä työelämän standardeja kuten yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Kansainvälinen työkonferenssi on ILO:n ylin päättävä elin. Se kokoaa vuosittain yhteen jäsenmaiden hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden edustajat keskustelemaan kansainvälisen työelämän ajankohtaisista kysymyksistä ja työelämän normeista.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Ville Laakso p. 050 433 0163 (kysymykset työministerille)

neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 0295 048 938