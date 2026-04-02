Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää näkemyksiä työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttaneilta. Vastauksia hyödynnetään ministeriön selvityksissä, jotka koskevat maahanmuuton malleja ja asiointipolun sujuvoittamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kahta erillistä selvitystä, joissa tarkastellaan maahanmuuton malleja sekä keinoja sujuvoittaa viranomaispalvelupolkua maahantulon alkuvaiheessa.

Työperusteisen maahanmuuton malleja koskevassa selvityksessä tarkastellaan, miten työperusteisen maahanmuuton järjestelmät on rakennettu Suomen verrokkimaissa, erityisesti keskittyen erilaisiin pisteytykseen perustuviin järjestelmiin. Selvityksessä arvioidaan myös, millaisia vaikutuksia pisteytysjärjestelmän tai muun uuden mallin käyttöönotolla voisi olla Suomessa.

Maahantulon alkuvaiheen viranomaisprosessien sujuvoittamista koskevan selvityksen tavoitteena puolestaan on tunnistaa, mitä yhden luukun -malli voisi tarkoittaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sekä kartoittaa mahdollisia etenemispolkuja prosessien tehostamiseksi.

Osana selvityksiä ministeriö kuulee eri sidosryhmiä ja kohderyhmiä. Tämä kysely on suunnattu Suomessa asuville henkilöille, jotka ovat muuttaneet maahan työn tai opiskelun perusteella. Vastauksia hyödynnetään molempien selvitysten valmistelussa.

Molemmat selvitykset valmistuvat toukokuussa 2026.

Kysely on anonyymi ja sen täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna maanantaihin 20.4.2026 klo 16.15 asti. Kysely on englanniksi.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Satu Salonen, p. 0295 047 149, etunimi.t.sukunimi(a)gov.fi

erityisasiantuntija Martta Valanta, p. 0295 047 150, etunimi.sukunimi(a)gov.fi