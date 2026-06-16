Hallituksen tavoitteena on lisätä reilua ja avointa kilpailua. Uusi hankintalaki lisää kilpailua julkisissa hankinnoissa ja rajoittaa sidosyksiköiden käyttöä. Muutokset tulevat voimaan 18.6.2026.

Tasavallan presidentti vahvisti muutokset 16.6.2026.

Julkisia hankintoja tehdään noin 38 miljardilla eurolla vuodessa. Kilpailu julkisissa hankinnoissa on kuitenkin verrattain vähäistä: 40 prosenttiin kilpailutuksista osallistuu enintään kaksi tarjoajaa.

"Saamme voimaan lukuisia pitkään kaivattuja ja erittäin merkittäviä parannuksia julkisten hankintojen valmisteluun ja kilpailun lisäämiseen. Parannamme erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisten hankintojen kilpailutuksiin ja varmistamme, että verorahoja käytetään järkevästi. Toimivat markkinat ja reilu kilpailu ovat avainasemassa talouskasvun vauhdittamisessa", työministeri Matias Marttinen sanoo.

Lisää kilpailua julkisiin hankintoihin

Uusi laki kannustaa markkinoiden parempaan huomioimiseen tarjouskilpailun valmistelussa. Avoimella menettelyllä toteutettu, niin sanotun EU-kynnysarvon ylittävä tarjouskilpailu on jatkossa lähtökohtaisesti uusittava, jos kilpailutuksessa on vain yksi tarjoaja. Jos hankinta on valmisteltu markkinakartoitusta hyödyntäen, kilpailutusta ei tarvitsisi uusia. Markkinakartoituksen tekeminen on jatkossakin vapaaehtoista, mutta siihen kannustetaan nykyistä laajemmin.

Jatkossa suuremmat julkiset hankinnat tulee jakaa osiin, jotta pienemmillä yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia osallistua kilpailuihin.

Sidosyksiköiden käytön rajaaminen edistää kilpailua

Julkiset toimijat voivat tehdä niin sanottuja in-house -hankintoja eli hankintoja sidosyksiköiltään kilpailuttamatta. Jatkossa hankintayksikön tulee omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiömuotoisesta sidosyksiköstä, jotta hankintayksikkö voi hyödyntää sidosyksiköitä tarvitsemiensa palvelujen ostamisessa.

”Markkinoiden toimivuutta haittaavat kymmenien ja satojen osakkaiden sidosyksikköyhtiöt erityisesti tukipalvelualoilla, joilla on olemassa toimivat yksityiset markkinat. Muutos lisää kilpailua, mutta samalla varmistamme, että kunnilla ja hyvinvointialueilla on jatkossakin vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseen”, työministeri Marttinen painottaa.

Hankintayksiköiden on jatkossakin mahdollista tuottaa itse palveluita ja ostaa sidosyksiköiltä ulkoisten kilpailutusten lisäksi. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hyödyntää yhteishankintoja ja muodostaa hankintarenkaita, joissa useampi toimija hyödyntää samaa kilpailutusta.

Muutokset tulevat voimaan 18.6.2026, osaa sovelletaan porrastetusti

Vaatimus sidosyksiköiden vähimmäisomistuksesta ei koske pieniä, lakisääteistä tehtävää hoitavia sidosyksiköitä, kuten kirjastojen tietojärjestelmäpalveluita, eikä vesihuoltolaitoksia. Jätehuoltoa koskeva poikkeus on tarkoitus säätää osana valmistelussa olevaa jätelain uudistusta.

Säännöstä sidosyksiköiden vähimmäisomistuksesta sovelletaan porrastetusti. Tarkoituksena on turvata palvelujen jatkuvuus sekä antaa hankintayksiköille aikaa sopeuttaa toimintansa ja markkinoille edellytyksiä vastata hankintayksiköiden tarpeisiin.

Olemassa olevia sidosyksiköitä voidaan hyödyntää omistusosuudesta riippumatta 30.6.2027 saakka. Terveyspalveluissa sidosyksiköiden kanssa tehtyjä sopimuksia voidaan hyödyntää pidempään. Tietyissä yksittäistapauksissa sidosyksiköiden kanssa tehdyt sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2030 saakka.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078

työministerin eritysavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset ministerille)