Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiseurannan mukaan yritystukia myönnettiin vuonna 2025 yhteensä 4,2 miljardia euroa. Määrä vastasi 1,48 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Tuista noin 3,1 miljardia euroa oli kansallista rahoitusta ja noin 1,1 miljardia euroa EU:n kautta tullutta rahoitusta. Tukien kokonaismäärä on laskenut koronavuosien huipputasolta ja on nyt vuoden 2017 tasoa alempana, kun summat muutetaan vuoden 2025 hintatasoon.

TEM tarkastelee yritystukiseurannassa myös yritysverotukia, mutta niiden suuruuteen liittyy epävarmuutta. Tämän vuoksi suoria tukia ja verotukia ei ole tarkoituksenmukaista laskea yhteen.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Anne Rothovius, TEM, p. 029 506 3532

