Pitkäaikaistyöttömille suunnatun osaamissetelin tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille vahvistamalla heidän osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnoksen pitkäaikaistyöttömille suunnatun osaamissetelin käyttöönotosta.

Orpon hallitus päätti kevään kehysriihessään, että pitkäaikaistyöttömien pääsyä takaisin työelämään tuetaan täydennyskoulutukseen tarkoitetulla osaamissetelillä. Siihen on varattu 20 miljoonan euron rahoitus.

”Haluamme osaamissetelin avulla tarjota pitkäaikaistyöttömille paremmat mahdollisuudet hankkia juuri heidän tilanteeseensa sopivaa koulutusta ja osaamisen kehittämistä työllistymisen edistämiseksi. Työllistyminen edellyttää yhä useammin osaamisen päivittämistä tai kokonaan uudenlaisen osaamisen hankkimista. Tämä on yksi konkreettinen työkalu ja apu siihen, että pääsyä takaisin työelämään tuetaan”, työministeri Matias Marttinen toteaa.

”Pyrimme osaamisetelillä myös tukemaan täysin uudenlaisten koulutus- ja valmennuskokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittämistä pitkäaikaistyöttömien erityistarpeisiin”, Marttinen jatkaa.

Osaamisseteli olisi tarkoitettu vähintään 25-vuotiaille työttömille työnhakijoille, jotka ovat olleet työttömänä yhteensä vähintään 12 kuukautta palvelun alkamista välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Ratkaisu mahdollistaa sen, että esimerkiksi lyhyt katkos työnhaussa tai tilapäinen työllistyminen ei estäisi setelin käyttöä.

Osaamissetelillä voi hankkia koulutusta sekä uraohjaus- ja valmennuspalveluita

Osaamisseteliä voisi käyttää enintään kuusi kuukautta kestäviin maksullisiin opintoihin, jotka parantavat ammatillisia valmiuksia, kielellistä osaamista tai yritystoiminnan edellytyksiä. Koulutuksia voisivat tarjota esimerkiksi vapaan sivistystyön oppilaitokset, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut ja yksityiset palveluntarjoajat. Lisäksi osaamisseteliä voisi käyttää yksityisiin uraohjaus- ja valmennuspalveluihin, jotka auttavat selkeyttämään koulutus- ja urasuunnitelmia tai vahvistamaan työnhakijan työelämävalmiuksia.

Osaamissetelin käyttö perustuisi työvoimaviranomaisen arvioon työnhakijan palvelutarpeesta ja siitä sovittaisiin osana työnhakijan työllistymissuunnitelmaa.

Osaamisseteliä koskevan asetusluonnoksen lausuntokierros on avoinna 29.6.–24.8.2026, minkä jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu lausuntopalautteen perusteella. Tavoitteena on, että uusi pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn tähtäävä osaamisseteli voisi tulla käyttöön loppuvuoden 2026 aikana.

Lisätiedot:

erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset työministerille)

erityisasiantuntija Riku Hurme, TEM, p. 0295 047 401 (poissa 29.6.–2.7. ja 23.7.–27.8.)

erityisasiantuntija Anna Kettunen, TEM, p. 0295 047 015 (poissa 6.–28.7.)

erityisasiantuntija Minna Nieminen, TEM, p. 0295 047 366 (poissa 3.7.–9.8.)

johtava asiantuntija Janne Savolainen, TEM, p. 0295 047 344 (tavoitettavissa 6.7. alkaen)